國巨：併芝浦 先進技術擬留日 董座陳泰銘盼望創造雙贏局面
被動元件大廠國巨（2327）能否成功收購日本人工智慧（AI）感測器製造商芝浦電子，備受市場關注。國巨董事長陳泰銘表示，國巨將在東京與芝浦電子討論潛在合作事宜，並強調如果成功收購芝浦電子，會把芝浦電子最先進技術留在日本。
陳泰銘7日在國巨總部接受彭博資訊和路透等媒體訪問時表示，芝浦電子技術一旦流入日本視為不友善的國家，不符合國巨利益。陳泰銘說：「我們會實施更嚴格技術管制，以確保技術不會外洩。」
國巨已提議以每股6,200日圓價碼收購芝浦電子，高於競爭對手美蓓亞三美最新提議的每股5,500日圓。陳泰銘表示，國巨主管6月16日當周將在東京與芝浦電子管理團隊會面討論收購提案，並透露國巨與日本經濟產業省溝通融洽。
陳泰銘認為，收購芝浦電子將填補國巨熱敏電阻產品陣容空缺，強化國巨產品競爭力並有助於芝浦電子拓展進入日本以外市場管道，將創造雙贏局面。他說：「我們的策略是挹注資源及加強研發先進技術，而且也準備加碼投資以擴建芝浦電子日本工廠。」
國巨跨海收購的努力遭遇芝浦電子抵抗，芝浦電子找上美蓓亞三美擔任「白衣騎士」，導致國巨和美蓓亞三美爆發競標戰。國巨原本提議以每股4,300日圓收購芝浦電子，但後來二度加碼。國巨公開收購期6月19日結束，陳泰銘未透露國巨是否考慮延長。
國巨是全球第二大被動電子元件供應商，僅次於日本村田，去年營收約40億美元。
陳泰銘表示，AI和高效能運算將是國巨未來成長兩大驅力，這兩個領域都需要能承受較高功率及電壓的電子零組件。
陳泰銘指出，國巨目標是提供滿足客戶所有需求的「一站式」商店，這是國巨競標芝浦電子的原因之一。
在聯網汽車和AI資料中心崛起帶動下，被動元件需求持續快速成長。一支蘋果iPhone通常含有1,200至1,500個積層陶瓷電容器（MLCC），600至700個晶片電阻。相較之下，一輛電動車最多需要1.8萬個MLCC及1.2萬個晶片電阻。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言