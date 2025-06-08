國巨：併芝浦 先進技術擬留日 董座陳泰銘盼望創造雙贏局面

被動元件大廠國巨（2327）能否成功收購日本人工智慧（AI）感測器製造商芝浦電子，備受市場關注。國巨董事長陳泰銘表示，國巨將在東京與芝浦電子討論潛在合作事宜，並強調如果成功收購芝浦電子，會把芝浦電子最先進技術留在日本。

陳泰銘7日在國巨總部接受彭博資訊和路透等媒體訪問時表示，芝浦電子技術一旦流入日本視為不友善的國家，不符合國巨利益。陳泰銘說：「我們會實施更嚴格技術管制，以確保技術不會外洩。」

國巨已提議以每股6,200日圓價碼收購芝浦電子，高於競爭對手美蓓亞三美最新提議的每股5,500日圓。陳泰銘表示，國巨主管6月16日當周將在東京與芝浦電子管理團隊會面討論收購提案，並透露國巨與日本經濟產業省溝通融洽。

陳泰銘認為，收購芝浦電子將填補國巨熱敏電阻產品陣容空缺，強化國巨產品競爭力並有助於芝浦電子拓展進入日本以外市場管道，將創造雙贏局面。他說：「我們的策略是挹注資源及加強研發先進技術，而且也準備加碼投資以擴建芝浦電子日本工廠。」

國巨跨海收購的努力遭遇芝浦電子抵抗，芝浦電子找上美蓓亞三美擔任「白衣騎士」，導致國巨和美蓓亞三美爆發競標戰。國巨原本提議以每股4,300日圓收購芝浦電子，但後來二度加碼。國巨公開收購期6月19日結束，陳泰銘未透露國巨是否考慮延長。

國巨是全球第二大被動電子元件供應商，僅次於日本村田，去年營收約40億美元。

陳泰銘表示，AI和高效能運算將是國巨未來成長兩大驅力，這兩個領域都需要能承受較高功率及電壓的電子零組件。

陳泰銘指出，國巨目標是提供滿足客戶所有需求的「一站式」商店，這是國巨競標芝浦電子的原因之一。

在聯網汽車和AI資料中心崛起帶動下，被動元件需求持續快速成長。一支蘋果iPhone通常含有1,200至1,500個積層陶瓷電容器（MLCC），600至700個晶片電阻。相較之下，一輛電動車最多需要1.8萬個MLCC及1.2萬個晶片電阻。