政院「AI新十大建設」6月曝光 要拚帶動15兆元產值
行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。國發會主委劉鏡清今（7）日表示，「AI新十大建設」計畫預計6月送行政院核定，之後就可對外公告。目標是在2040年帶動15兆元的產值，並創造50萬個高薪就業機會。
劉鏡清今日出席台灣數位遊牧誓師大會，會後受訪時透露，政府正在推動AI新十大建設，預計6月送交行政院，此計畫包含三項智慧應用、三項關鍵技術以及四項數位基磐。
依政院指示，「AI新十大建設」現正由國發會、國科會跨部會協調規劃，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目。行政院政委兼國科會主委吳誠文日前表示，在AI新十大建設中，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等四項新科技，涉及科技預算，主要將由國科會負責規劃。
劉鏡清今日透露，AI新十大建設計畫納入花東區域發展，東部地區若要發展屬於新時代、且高薪產業，「數位將是機會」。因此，盼藉由數位產業結合數位遊牧（Digital Nomad）來帶動地方產業經濟；尤其花東可因此形成「新綠色產業」，吸引更多青年返鄉，與當地數位遊牧合作。
劉鏡清並說，若要發展實體產業機會不大，因為供應鏈成本太高；因此，花東地區較適合發展軟體產業，因為軟體沒有距離問題、沒有交通限制，若能藉由數位遊牧的進駐，與地方結合並創業，可望帶動地方發展。
國發會現積極與地方縣市政府合作，2024年12月宣布台南市為台灣第一個歡迎數位遊牧人才的城市；緊接著是台東，台東縣長饒慶鈴2025年4月與日本數位遊牧官民協進會簽署數位遊牧合作意向書，打造台東成為台灣數位遊牧示範場域，深化國際夥伴關係。
卓榮泰是在今年5月出席台北國際電腦展的InnoVEX新創展會時，宣布政府將提出「AI新十大建設」，部分屬於創新研發的內容建設，部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。國發會預計全案6月向提報行政院。
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