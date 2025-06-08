折疊機買氣增 去年銷售量達1,780萬支 滲透率擴大

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

除主流智慧手機今年有望呈現正成長外，近年來日益盛行的折疊機也越來越受到消費者歡迎，市場滲透率正逐漸擴張，不少手機品牌廠也都紛紛推出新品搶市，開闢出新的智慧手機新戰場。

此外，蘋果雖然尚未推出折疊機，但近年來傳聞不斷。根據供應鏈消息指出，蘋果最快將在2026年或2027年推出首款折疊機，市場認為，蘋果若推出折疊機，很可能會讓市場再度洗牌，而全球折疊機市場也將迎來新的戰國時代。

根據研究機構TrendForce統計，2024年折疊機出貨量約1,780萬支，占智慧手機市場約1.5%，預期2028年時，折疊機占比有望達到4.8%，而目前折疊機市場的主要品牌，分別是三星、華為、小米、OPPO與vivo。

其中，三星為折疊機先驅，是最先推出折疊機的業者，至今全球市占率約五成。過去三星曾在2022年拿下全球折疊機近八成的市占率，但2023年起，越來越多手機品牌廠加入賽局，三星市占率也開始遭到分食。

以陸系品牌廠華為為首，該公司正在中國大陸颳起折疊機旋風，去年第3季推出首款三折機Mate XT，一度掀起當地消費者搶購風潮，正式開賣當天就呈現供不應求的盛況，不僅旗下自家華為商城所有版本的Mate XT都售罄，就連京東、淘寶官方旗艦店也是顯示缺貨中，銷售相當火熱，並優於市場預期。

至於小米、OPPO、vivo雖然銷售量不比三星、華為，但每年也都在更新產品線，而美系品牌廠摩托羅拉也異軍突起，各家業者都憑藉不同的設計吸引消費者。

消費者 市占率 品牌

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