三星智慧手機Q1全球市占 超車蘋果

根據研究機構IDC的2025年第1季全球智慧手機出貨量報告指出，三星超越蘋果，以市占率19.9%取得領先，而蘋果則以19%退居第二，小米市占率13.7%，位居老三，OPPO市占率7.7%，重回全球第四，vivo市占率7.4%，排行第五。

據悉，2024年第4季時，蘋果當時憑藉iPhone 16系列強勁的出貨量，以23.2%的市占率超越三星，成為全球智慧手機霸主，但旋即三星在2025年第1季發表旗艦機Galaxy S25以及中階AI神機A36、A56，成功取得19.9%市占率，再度奪回市場龍頭寶座。

業界人士指出，全球智慧手機市場長期以來，前二名幾乎都是被蘋果與三星所占據，雙方差距也越來越小，而今年首季蘋果退居第二的主因，來自於iPhone機種的Pro系列並未被中國大陸政府納入補貼範圍。

反觀，陸系品牌廠則受惠中國大陸政府自今年1月起擴大的補貼政策，不僅有效提振當地市場的手機銷售量，且也讓陸系品牌廠吃了大補丸；其中，小米在今年首季的成長幅度相對較大。

值得注意的是，今年首季智慧手機出貨量年增1.5%，來到3.49億支，高於市場預期，主要原因在於第1季時，市場正面臨川普即將公布的關稅政策，因此各家品牌廠都在第1季加速量產手機，藉此降低關稅戰風險。

展望第2季，雖然川普政府宣布暫緩對等關稅，並給予90天的緩衝期，讓不少手機品牌廠鬆一口氣，但也不敢貿然躁進，僅美國品牌應把握免稅期間，盡可能出貨，避免未來價格上漲衝擊消費意願，而其他非美系品牌廠則大多處於觀望態勢。