智慧手機出貨 上看12.6億支 全年估增2.3%

自新冠肺炎疫情結束後，全球智慧手機市場開始步入復甦之路。根據研究調查機構IDC報告指出，2024年出貨量達12.38億支，較2023年增長6.4%，而2025年預估出貨量上看12.6億支，年增2.3%，連續二個年度呈現成長態勢，整體市場緩步復甦。

由於近年來美中貿易戰衝突不斷，加上俄烏戰爭尚未停歇，全球經濟局勢也因疫情期間的貨幣寬鬆政策，造成疫後出現通膨現象，導致大環境呈現不穩定的局面，因此不少分析師都看淡智慧手機市場，認為2025年恐將衰退，所幸在各家品牌廠持續創新以及中國大陸政府祭出補貼政策，今年出貨量仍有望成長。

據悉，中國大陸在國家補貼與設備升級換代需求推動下，加上Android市場快速發展，扭轉前幾年智慧手機出貨量下滑的趨勢。IDC預估，2025年全球智慧手機將呈現溫和增長，其中，Android系統將引領增長，而iOS系統則仰賴新興市場與高階機種競爭力，讓其手機價格保持穩定。

圖／經濟日報提供

截至目前為止，中國大陸政府已祭出二次補貼政策，而最近的一次補貼力道更大，範圍也更廣；其中，對人民幣6,000元（約合新台幣2萬7,224元）以上機型提供10％補貼，被市場視為簡直是「天上掉下來的禮物」，將有助於中國大陸手機市場加速復甦。

根據研調機構IDC最新報告預估，2025年中國大陸智慧手機在600美元以上的市占率約30.9%，年增2.1個百分點，而200美元以下的手機市占率約31.5%，同樣年增2.1個百分點，但200至400美元的市占率則只有28%，年減4.2個百分點。

業界人士認為，若從IDC分析的中國大陸手機價格帶來看，除了最高階機種外，基本上多數中高階以下的智慧手機幾乎都落在補貼範圍內，因此勢必有望激勵手機市場需求復甦。

此外，由於中國大陸市場的補貼政策對以Android系統為主的陸系手機品牌廠較為有利，因此IDC估計今年中國大陸智慧手機市場將年增5.6%，並帶動Android系統年增2.5%。

反觀，iOS系統在中國大陸持續受到挑戰，估計iOS系統的智慧手機今年出貨量恐下降1.9%，但美國市場則呈現強勁成長，而印度、印尼等新興市場也將分別年增18%、9%，整體全球iOS系統手機出貨量預計增長1.8%。

總結而言，2025年全球智慧手機市場在中國大陸補貼政策挹注下，全年出貨量仍有望維持正向成長，但大環境因素仍處於不穩定狀態，加上美中關稅戰、貿易戰仍在進行，因此保守預估今年出貨量年增幅度僅2.3%，呈現緩步成長，若未來美中貿易衝突降低，則智慧手機出貨量數據將有望上調，反之，若衝突持續擴大，全年出貨量也有可能由正轉負。