國巨併芝浦電子露曙光 陳泰銘：雙方本月中協商保證技術不外流

被動元件大廠國巨（2327）能否成功收購日本人工智慧（AI）感測器製造商芝浦電子，近來成為市場關注焦點。國巨董事長陳泰銘表示，國巨6月中旬將與芝浦電子在東京討論潛在合作事宜，並強調如果成功收購芝浦電子，會把芝浦電子最先進技術留在日本。

陳泰銘7日在台北接受彭博資訊和路透等媒體訪問時表示，芝浦電子技術流入日本視為不友善的國家，不符合國巨利益。陳泰銘說：「我們會實施更嚴格技術管制，藉此確保技術不會外洩。」

國巨已提議以每股6,200日圓價碼收購芝浦電子，高於競爭對手美蓓亞三美最新提議的每股5,500日圓。陳泰銘表示，國巨主管6月16日當周將與芝浦電子管理團隊在東京會面討論收購提案，並透露國巨與日本經濟產業省溝通融洽。

陳泰銘認為，收購芝浦電子將填補國巨熱敏電阻產品陣容空缺，強化國巨產品競爭力並有助於芝浦電子拓展進入日本以外市場管道。陳泰銘說：「我們的策略是挹注資源及強化先進技術研發，而且也準備加碼投資以擴建芝浦電子日本工廠。」