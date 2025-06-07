劉鏡清：AI新十大建設6月送政院 拚2040年帶動15兆產值

政府拋出AI新十大建設計畫，盼鞏固台灣在關鍵技術領域的領先地位。國發會主委劉鏡清今天表示，計畫預計6月送行政院，核定後就可正式公告，希望能在2040年帶動新台幣15兆元的產值，以及創造50萬個高薪就業機會。

劉鏡清今天出席台灣數位遊牧誓師大會，會後受訪時表示，政府正在推動AI（人工智慧）新十大建設，預計6月送交行政院，此計畫包含3個智慧應用、3個關鍵技術以及4個數位基磐。

劉鏡清透露，AI新十大建設計畫納入花東區域發展，希望藉由數位產業結合數位遊牧（DigitalNomad）來帶動地方產業經濟；尤其花東可發展新綠色產業，吸引更多青年返鄉，與當地數位遊牧合作。

目前國發會正與地方縣市政府合作，去年12月已宣布台南市為台灣第一個歡迎數位遊牧人才的城市，緊接著就是台東；今年4月，台東縣長饒慶鈴與日本數位遊牧官民協進會簽署數位遊牧合作意向書，打造台東成為台灣數位遊牧示範場域，深化國際夥伴關係。

劉鏡清認為，花東地區適合發展軟體產業，因為軟體沒有距離問題、沒有交通限制，「如果發展實體產業機會不大，因為供應鏈成本太高」，若能藉此機會，將數位遊牧的強項與地方結合，可望帶動地方發展。

行政院長卓榮泰5月出席台北國際電腦展的InnoVEX新創展會時，宣布政府將提出「AI新十大建設」，部分屬於創新研發的內容建設，另一部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。

AI新十大建設目前正由國發會、國科會跨部會協調規劃，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目。