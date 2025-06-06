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淨零轉型為全球共同目標 賴總統：工程界扮演關鍵力量

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統6日下午接見「社團法人中國工程師學會114年度各項獎章得獎人」。他表示，邁向淨零轉型已經是全球「共同目標」，工程界扮演關鍵的力量，希望各位工程先進、研究人員能夠持續貢獻專業，為國家增能、為永續扎根，讓國家穩健邁向淨零轉型目標。

訪賓一行由中國工程師學會理事長楊宗興率領，行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德陪同，前來總統府晉見賴總統。

賴總統致詞時表示，今天是工程師節，很高興和大家在總統府相聚。首先他要向新任會士以及獲獎的工程師們表達最誠摯的祝賀；也要代表全體國人感謝每一位工程師，長期以來對國家建設的奉獻與付出。

賴總統指出，工程師的專業是驅動國家進步的重要動力。無論是基礎建設、科技創新，還是推動淨零永續，因為有大家的堅持與投入，為台灣打造了更安全、更便利的生活環境。也感謝楊宗興理事長積極拓展學會與國際工程組織的交流合作，讓台灣的工程界在世界展現實力、發揮影響力，也讓世界更看見台灣。

賴總統說，今年5位新任會士都在各自的專業領域深耕多年，成就卓越、享譽國際社會。像是陽明交通大學王蒞君終身講座教授，在無線通訊領域有著開創性的研究成果；成功大學李清庭名譽講座教授，則長期致力於電機與光電領域研究，兩位都曾登上美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單的年度、終身科學影響力排行榜，非常傑出，是台灣之光。

賴總統也說，台灣世曦工程顧問股份有限公司廖學瑞總經理，不僅長期參與國家重大建設，更投入離岸風力發電及海岸港灣建設，為台灣的淨零轉型貢獻心力；陽明交通大學劉柏村講座教授暨研發長，長期耕耘光電與資訊顯示電子等領域，備受國際肯定，更曾經獲選七大全球頂尖學會會士，非常不簡單。

賴總統提到，成功大學謝孫源講座教授兼國際長，在計算機科學領域，尤其是演算法理論和網路優化的發展，有著深遠影響，曾獲選國內外多個學會會士，也是多個頂尖國際期刊的編輯，成就非凡。

賴總統感謝各位會士對國家社會的貢獻，也恭喜今年獲獎的傑出工程師與青年工程師，大家都是長期在專業領域努力不懈的工程精英，感謝多年來的辛勞付出，不僅是台灣工程界的標竿，更是年輕世代學習的楷模。未來政府推動各項政策，都需要大家的支持和協助。

賴總統指出，今天下午學會舉行聯合年會，大會主題是「應變轉型・智淨共贏」，呼應政府在淨零及永續發展的目標。邁向淨零轉型已經是全球「共同目標」，也是對下一代及永續台灣的「共同責任」。在這個目標與責任中，工程界扮演關鍵的力量，希望各位工程先進、研究人員能夠持續貢獻專業，為國家增能、為永續扎根，讓國家穩健邁向淨零轉型目標。

總統府 工程師

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