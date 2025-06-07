企業生日快樂／中華電海、地、星、空 全方位布局

2025年是中華電信（2412）民營化20周年，也是HiNet邁入30周年的關鍵年。中華電推出HiNet以來，見證台灣固網寬頻從撥接到光纖，從「Kbps」，邁向「Gbps」世代，中華電信網路布局更從固網寬頻、行動通訊、國際海纜到衛星通訊，近期更加碼投資，海纜、衛星雙軌齊下，「海、地、星、空」全方位布局，迎向AI新局

中華電1995年4月推出HiNet，當時是撥接時代，傳輸速度僅Kbps等級，以文字服務為主，應用包含搜尋引擎蕃薯藤、即時通訊ICQ，大學生也喜歡用BBS，1999年用戶數就突破100萬戶，整體台灣上網人口約200萬，上網普及率9.1%。

1998年HiNet升級ADSL，傳輸速度漸漸邁入Mbps，也帶起圖片及網路遊戲興起，無名小站、線上購物以及中華電信的MOD均為關鍵應用，帶動2003年台灣上網人口突破1,000萬戶，上網普及率為57.2%。

隨著技術演進，2007年中華電信HiNet推出光世代，宣告台灣進入光纖時代，2009年上網普及率突破七成，傳輸速度也從100Mbps、300Mbps、500Mbps、1Gbps、2Gbps，到現在可達雙向超高速傳輸。

高速且穩定的網路環境與各種創新應用相輔相成，包含YouTube、臉書、Netflix、Hami Video等影音及雲端服務興起，2022年更進入AI時代，加上遊戲、視訊會議及AI等創新應用推動，中華電信認為，市場對於高速傳輸反應超乎預期。

現在中華電全台光纖（FTTx）涵蓋率逾九成，截至2024年底，全台寬頻用戶約709萬，HiNet寬頻市占率超過五成，用戶數超過375萬戶，持續往高速移動，300M以上高速用戶占比已來到45%。

此外，中華電國際頻寬持續擴大，從2001年2.7Gbps提升到2010年的291Gbps，2015年突破1,000Gbps，2025年1月來到5,702Gbps。

簡志誠表示，迎向AI時代，網路要進化，持續投資行動網路、光纖網路、微波、衛星及海纜等。過去中華電信每年在網路投資都逼近300億元，全台高纖涵蓋率高達86%，除持續擴大光纖網路建設，同時也要以FWA來補足偏鄉涵蓋，同時展望未來IOWN全光網路（APN）布局。

今年以來，中華電信已宣布海纜及衛星兩大投資案（46億元投資國際海纜「E2A」，近38億元同步軌道衛星），簡志誠表示，迎向未來AI世代，中華電信「海、地、星、空」全方位布局，成最佳網路資源後盾，固網寬頻業務站在一個絕佳優勢，未來在網路實力，持續拓展高速市場佈局，同時推動創新應用，拓展網路價值。