企業生日快樂／中華電AI加持 拚兆元市值

中華電信（2412）董事長簡志誠表示，迎接民營化20周年，2025年營收獲利要持續成長，創近八年新高，並以「AI加持，挑戰兆元市值」為目標。

2024年台灣電信產業重返電信三雄競爭態勢，從「價格」競爭走向「價值」競爭，面臨台灣大及遠傳等「兩雄」競爭，中華電信穩居龍頭地位，且維持市占率表現，2024年營收、獲利創近七年新高，簡志誠強調，除財報數字，更要讓投資人看見中華電信的「價值」。以下是專訪紀要：

問：美國關稅政策挑戰及機會如何？

答：雖逢全球關稅議題致整體經濟環境快速變遷，對中華電信影響有限，後續要觀察企業端後續投資狀況（是否減少預算支出），或是生產基地移動的計畫，轉而為中華電信國際業務提供成長新契機。

問：台商布局全球腳步加快，中華電信如何掌握商機？

答：中華電信海外布局包含美國、東南亞，在美、日、港、星、越、泰等地都有子公司，未來台商在不同地方設立生產基地，也有商機可以掌握。

今年第1季擴展美國亞利桑那州辦公室外，更在德州開設新據點，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業相繼宣布在德州建廠或擴產，形成台商新聚落，將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信更貼近當地市場，提供即時、高效資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向之專業技術與服務支援，成為台商拓展海外業務重要後盾。

問：2025年的營運目標？

答：2025年以「AI加持，挑戰兆元市值」為目標，更擬定AI、新世代網路、安全與韌性、轉投資與企業創新、市場策略、永續發展等六大重點，期待營收、獲利持續成長，再創八年新高。

問：2025年六大重點執行策略？

答：中華電信在AI領域要扮演「賦能者 + 協創者」角色，提供算力服務，協助政府與企業，更與夥伴合作開發智慧應用。新世代網路部分，強化5G、6G、全光網路部署，提高運營智慧化，更大力AI應用於網路維運，降低成本提升效率。

安全與韌性部分，加強網路安全及資訊安全，海纜建設包含國內、國際，除今年將完工登陸的東南亞日本二號海纜（SJC2）及Apricot，明年第三條台馬四號海纜完工，並新增一條台澎金海纜。

中華電獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，將提供商業服務。今年以來已宣布海纜及衛星兩大投資案，包含投入46億元參與國際海纜「E2A」投資案，斥資近38億元打造同步軌道衛星，打造「海、地、星、空」全方位布局。

中華電2024年轉投資貢獻400多億元，2025年將擴大規模，規劃兩家子公司中華資安國際及資拓宏宇上市，而研究院旗下新創團隊也將切割獨立，可望成未來小金雞。