企業生日快樂／中華電 三大願景 轉骨衝商機

2025年是中華電信（2412）民營化20周年．從國營到民營，從電話、電信公司到「兆元」市值的科技集團，走過產業變革，科技洪流，中華電信不斷「轉骨」，以轉型、躍升，不僅引領電信產業浪頭，以厚實的網路基礎及技術能力搭上AI商機，更要跟著台商的腳步，征戰全球。

1996年7月1日隨著「電信三法」通過，當時的交通部電信總局營運部門改制成立中華電信公司，當時資本額964.77億元，主要業務涵蓋固網通信、行動通訊及數據通信等三大領域。

國營時代的中華電信受限於政府法規限制，因此1997年持續推動公司走向民營化，政府屢次釋股後，直到2005年8月12日，交通部持股降到50%以下，中華電信也從國營事業轉為民營企業。

中華電信歷任董事長為公司加入新思維及新布局，迎接市場激烈競爭是剛成立的最大挑戰，一度痛失市場龍頭寶座，到重返市場龍頭位置。後續更衝刺行動通訊業務、活化資產，打造影音平台MOD、Hami Video，跨足國際市場，同時加速國際海纜及國際衛星投資。

中華電信公司化沒多久，台灣就進入行動通訊時代，2000年被新成立的台灣大哥大打敗。

因國營公司必須遵守政府採購法規定，基地台及手機採購要公開招標，導致採購不及，無法建設。當時民眾向中華電信排隊申請手機門號，排隊的用戶高達100多萬戶。

台灣大用戶一下衝到200萬戶時，中華電信還僅150萬戶，中華電信失去市場龍頭寶座，又面對民營化及固網業務市場的開放，腹背受敵，因此定調「守語音、攻數據、扳行動」的行動方針，要奪回行動龍頭。

全員行銷 找回競爭自信

當時推動的「全員行銷」，讓中華電信從公務員心態轉為企業員工的認知，更知道公司成敗和個人有很大的關係，激發員工的戰力，奪回市場龍頭寶座。中華電信前董座毛治國曾說，「全員行銷」一戰讓中華電信找回與民營業者競爭的自信心。

後來中華電信鎖定電信新藍海，切入寬頻網路市場，首年衝100萬用戶，第二年用戶數增加到200萬，讓其他國家電信業者深感訝異。

2007年中華電信啟動第一次以客戶為導向的組織改造，成立企業客戶分公司，提供資通訊（ICT）整體解決方案，奠定在台灣系統整合服務領域的地位。

中華電信不願只當笨水管（僅提供電信服務，收取月租費），切入IP影視平台MOD，雖MOD擁有逾200萬用戶，卻連續虧損14年，累虧逾越300億元。前董座鄭優上任後大刀闊斧改革，祭出分潤制度，打造自由選服務，破除業內潛規則，帶動MOD轉虧為盈。

2019年全球網路掀起浪潮，全球的網路及OTT業者，包含Google、Netflix等在全球攻城掠地，更讓電信產業深感威脅。

中華電信啟動三年策略轉型計畫，針對核心業務、新進業務、成本優化及基礎能力升級四個面向轉型，「打造最佳客戶體驗」，帶動營運財務反轉向上，網路基礎能力也完成轉骨。

2021年進入策略轉型「最後」也是「最難」的一塊拼圖「組織轉型」。當時的董座謝繼茂從擔任總經理時就籌劃、執行轉型計劃，上任後更頻繁與員工面對面溝通轉型目的及組織改造。

應對變局 穩穩向前邁進

現在中華電信組織就是以「客戶導向」的戰隊，劃分個家、企業、國際三大事業群，網路、資訊、研究院三大技術團隊，郭水義接任董事長後，擘畫「443」願景架構，以四大資產、四大價值觀為準則，要實現以永續發展為基礎的國際標竿企業，成為數位生態系統賦能者的領導品牌，成為超越「兆元市值」的頂尖科技企業集團等三大願景。

2024年9月底簡志誠接任董座時強調，要領導團隊穩穩向前進，「第一穩」是營收獲利穩定成長，「第二穩」是新興市場及新技術穩健布局，朝公司願景大步邁進，「一切從簡，達標為重」。

2023年12月，台灣大合併台灣之星，遠傳合併亞太電信，2024年台灣電信市場重返電信三雄態勢，從「價格」競爭邁向「價值」競爭。中華電信以「全新戰隊」加上「三大願景」，2024年營收、獲利繳出七年新高紀錄。

2025年美國關稅政策引發全球動盪，中華電信仍「穩穩」走自己的路，在危機中找「轉機」，甚至「商機」，加速拓展國際布局，緊跟台商腳步，除新增歐洲子公司，更擴大美國亞利桑那州辦公室（台積電美國廠），並前進德州開設新據點。

關稅戰也讓全球一度陷入「股災」陰霾，但中華電信股價及市值也反應市場的肯定，市值突破兆元目標，未來更要靠實力，實現遠遠超越「兆元市值」頂尖科技企業集團的願景。