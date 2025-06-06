聽新聞
0:00 / 0:00

台積延建熊本二廠 日政府未獲報告

聯合報／ 記者雷光涵簡永祥／綜合報導

針對台灣半導體大廠台積電熊本縣的第二座晶圓廠延後開工，日本經濟產業大臣武藤容治於六日的內閣會議後對記者表示，日本政府未接獲因「交通狀況惡化」而延後開工的報告，也沒有「取得日本政府同意」的事實。

武藤坦言，台積電原先公布的今年第一季的開工計畫確實已延後，但據他了解，「是因為與相關人士的協調花費較多時間。投產期程及產能現在沒有改變」。

台積電董事長暨總裁魏哲家三日主持股東會後與媒體座談時被問及此事時，則表示確定已將原訂今年第一季動工的時程延，稍微延後些，他將時間改為「今年內」，原因是熊本一廠完工造成當地交通壅塞。

魏哲家並以他曾親自體驗，發現原本十至十五分鐘的車程要拉長到近一小時，這已經讓當地居民開始感到不耐煩，因此台積電希望待當地政府改善交通後，才開始建第二廠，這已有與客戶溝通過。

魏哲家 熊本 台積電

延伸閱讀

台積電延後建熊本二廠 日經產相：並無取得日本政府同意

台指期 短線盤整

終止連三賣！魏哲家喊話「多買台積股票不會錯」 外資聽進去了

晶片稅誰出？魏哲家一席話引發討論：其實本來就是進口商買單

相關新聞

大立光：新機拉貨動能「月月高」 強調產能滿載熱到8月

大立光董事長林恩平昨（6）日表示，新機備貨啟動，依客戶訂單展望，8月以前拉貨動能有望「月月高」，目前產能已滿載，依往年營...

亞馬遜資料中心在台啟用 三大雲端服務供應商都已落地

亞馬遜昨（6）日宣布，旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）在台灣的資料中心「亞太（台北）區域」正...

企業生日快樂／中華電 三大願景 轉骨衝商機

2025年是中華電信民營化20周年．從國營到民營，從電話、電信公司到「兆元」市值的科技集團，走過產業變革，科技洪流，中華...

企業生日快樂／中華電AI加持 拚兆元市值

中華電信董事長簡志誠表示，迎接民營化20周年，2025年營收獲利要持續成長，創近八年新高，並以「AI加持，挑戰兆元市值」...

企業生日快樂／中華電海、地、星、空 全方位布局

2025年是中華電信民營化20周年，也是HiNet邁入30周年的關鍵年。中華電推出HiNet以來，見證台灣固網寬頻從撥接...

大立光談侵權爭議 相信員工

大立光昨（6）日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董，依據改選結果，六席董事席次不變，三席獨立董事異動，分別為明通化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。