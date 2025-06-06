和碩下半年謹慎 拚拉尾盤

電子代工大廠和碩昨日舉行股東會，談及美國「又大又美法案」，和碩董事長童子賢指出，美國對內擴大某些支出之際又進行減稅、對外則祭關稅政策等舉措，有將「內部（財政）問題外部化」傾向；對於台灣進入非核家園時代，他則表示，全球主流工業國家正重回核電懷抱，台灣應重新思考「核綠共存」，否則可能錯失穩定電力供應與減碳並行的機會。

綜觀今年全年營運，和碩共同執行長鄭光志指出，美國關稅政策延緩實施九十天，客戶提前拉貨至美國，帶動和碩上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期即將在七月結束，是否影響下半年需求也需持續觀察，對下半年謹慎看待。

和碩共同執行長鄧國彥也強調，會跟客戶繼續努力，力拚營運有機會「拉尾盤」。此外，和碩衝刺伺服器業務，美國本土設廠評估已到最後階段，暗示將在德州設廠。

美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克為「又大又美法案」翻臉，童子賢昨受訪時，笑稱「也很訝異」，「他們前兩個禮拜還很麻吉的樣子」。

童子賢將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，指出政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，大樓管理委員會透支，但美國其實是全球最富裕的國家，人口約三點四億為全球第三大，僅次於印度和中國；美國人均年收入八點二萬（約新台幣二百四十五萬元），約為德國的一點五倍，富裕程度非常驚人，民間負債、企業負債也仍處於健康、正常狀態，童子賢說，「美國這個國家還是非常的富強」。

童子賢分析，美國「又大又美法案」擴大某些支出同時又進行減稅，可能造成額外赤字，因此馬斯克對政策表達反對，美國政府一邊擴大支出，一邊減稅，形成財政赤字擴大的矛盾狀況，此舉是將「內部問題外部化」。

回歸台灣，童子賢說，台灣身為全球供應鏈的重要環節，不需要干預他國內政，就把它當作是參考。

對台灣核三廠二號機上月除役、正式進入非核家園時代。童子賢重申，全球主流工業國家正重回核電懷抱，台灣更不該在發展綠能的同時排斥核能，他說，全台灣的電力使用，絕大多數都用在非常有價值的地方，像是先進半導體產業、人工智慧（ＡＩ）運算，甚至推動電動車，都需要大量電力支援，加上民生與傳統工業的基本需求，預估再過一、兩年，全台用電量會超過三千億度。

童子賢重申「核綠共存」，他強調自己兩年半前，考量台灣長期將面臨電力成本、碳排壓力與產業需求等多重挑戰，才會公開呼籲台灣應以務實態度重新思考能源政策，如今他依然認為，台灣應重新思考「核綠共存」，核能延役應以科學與安全標準為基礎審慎研議，「不是因為懷舊，而是因為理性」。