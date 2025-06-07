AI鏈五台廠 大摩按讚
外資摩根士丹利（大摩）最新報告中指出，由於輝達（NVIDIA）Blackwell晶片需求仍然強勁，未來展望樂觀，且中國AI發展迅速，市場預期是商用化推手之一。大摩看好台廠的智邦（2345）、鴻海、川湖、貿聯-KY、奇鋐等五檔，受惠AI產業正向發展趨勢，均給予「優於大盤」評等
大摩維持智邦、鴻海、川湖、貿聯-KY等四檔目標價，分別給予850元、200元、2,300元、900元，奇鋐從750元上調至815元，調幅達8.6%。
美國總統川普態度反覆，市場擔憂今年美國經濟衰退，整體股市承壓，AI股仍是看好的重點。大摩表示，輝達NVL72出貨量將開始上修，對供應鏈是一大利多。
中國大陸AI發展部分，根據大摩供應鏈調查，輝達新款B30中國版GPU目前需求持續上揚，超微（AMD）也可能推出一款基於遊戲顯示卡的GPU，以取代MI308，在大陸市場出貨。
大摩認為，智邦全年將受惠於AI加速卡模組大幅放量、800G網通設備規格升級、及超大型雲端客戶需求提升，維持正向看法；鴻海第2季AI伺服器機架出貨將顯著成長，加上新一代GB300伺服器機架專案得標，將成為關鍵催化劑。
川湖本季截至5月，已達2025年第2季營收預估的七成，較上季成長2%、年增60%。第2季營收表現將優於預期，主要受惠於GPU與ASIC伺服器需求強勁。
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