AI鏈五台廠 大摩按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
大摩看AI供應鏈
大摩看AI供應鏈

外資摩根士丹利（大摩）最新報告中指出，由於輝達（NVIDIA）Blackwell晶片需求仍然強勁，未來展望樂觀，且中國AI發展迅速，市場預期是商用化推手之一。大摩看好台廠的智邦（2345）、鴻海、川湖、貿聯-KY、奇鋐等五檔，受惠AI產業正向發展趨勢，均給予「優於大盤」評等

大摩維持智邦、鴻海、川湖、貿聯-KY等四檔目標價，分別給予850元、200元、2,300元、900元，奇鋐從750元上調至815元，調幅達8.6%。

美國總統川普態度反覆，市場擔憂今年美國經濟衰退，整體股市承壓，AI股仍是看好的重點。大摩表示，輝達NVL72出貨量將開始上修，對供應鏈是一大利多。

中國大陸AI發展部分，根據大摩供應鏈調查，輝達新款B30中國版GPU目前需求持續上揚，超微（AMD）也可能推出一款基於遊戲顯示卡的GPU，以取代MI308，在大陸市場出貨。

大摩認為，智邦全年將受惠於AI加速卡模組大幅放量、800G網通設備規格升級、及超大型雲端客戶需求提升，維持正向看法；鴻海第2季AI伺服器機架出貨將顯著成長，加上新一代GB300伺服器機架專案得標，將成為關鍵催化劑。

川湖本季截至5月，已達2025年第2季營收預估的七成，較上季成長2%、年增60%。第2季營收表現將優於預期，主要受惠於GPU與ASIC伺服器需求強勁。

大摩 AI

延伸閱讀

首度證實確切地點 蔣萬安：輝達要北士科T17、T18

大摩按讚五大台廠

大摩上調GB系列伺服器出貨量 按讚五台廠、這檔補漲空間最大

大摩看中國AI：將限制轉為機會 沉睡的巨人醒了

相關新聞

大立光：新機拉貨動能「月月高」 強調產能滿載熱到8月

大立光董事長林恩平昨（6）日表示，新機備貨啟動，依客戶訂單展望，8月以前拉貨動能有望「月月高」，目前產能已滿載，依往年營...

亞馬遜資料中心在台啟用 三大雲端服務供應商都已落地

亞馬遜昨（6）日宣布，旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）在台灣的資料中心「亞太（台北）區域」正...

企業生日快樂／中華電 三大願景 轉骨衝商機

2025年是中華電信民營化20周年．從國營到民營，從電話、電信公司到「兆元」市值的科技集團，走過產業變革，科技洪流，中華...

企業生日快樂／中華電AI加持 拚兆元市值

中華電信董事長簡志誠表示，迎接民營化20周年，2025年營收獲利要持續成長，創近八年新高，並以「AI加持，挑戰兆元市值」...

企業生日快樂／中華電海、地、星、空 全方位布局

2025年是中華電信民營化20周年，也是HiNet邁入30周年的關鍵年。中華電推出HiNet以來，見證台灣固網寬頻從撥接...

大立光談侵權爭議 相信員工

大立光昨（6）日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董，依據改選結果，六席董事席次不變，三席獨立董事異動，分別為明通化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。