大立光談侵權爭議 相信員工

大立光（3008）昨（6）日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董，依據改選結果，六席董事席次不變，三席獨立董事異動，分別為明通化學製藥前董事長張光道、台新證券前副總經理李淑憫、大立光前副總經理林進芳，這是首度有非大立光前員工的外部董事進入董事會。

此次改選六席董事分別為茂鈺紀念股份有限公司兩席法人代表林恩平、林恩舟，自然人梁忠仁、謝銘原、黃有執、陳俊明，維持四大家族結構不變。

昨天股東會後臨時動議，小股東問及未來考量董事會成員多元性，是否增設女性董事，林恩平回應：有「在進行。」至於邀請前明通化學製藥董事長張光道進入董事會，林恩平表示，主要考量其財務背景。

談及與德商軟體爭議，林恩平表示，對方在第一次寫信給他時，就說他們要利用媒體及外交（手段）來拿錢，所以他們可能不想循司法途徑，所以過去一年很安靜，只要一要開股東會，他們就開始發訊息，大概的用心可以看得出來。林恩平直言，這完全沒辦法防範。

針對對方試圖用輿論造成對大立光官司不利，林恩平回應，「他沒有那一條神經」，所以影響不到他。林恩平說，訴訟的過程就交給司法處理，他很相信員工不會、也沒有道理做出侵權行為，就算有做也是誤用，沒有人會笨到故意去從事侵權行為。