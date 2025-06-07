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和碩共同執行長鄧國彥：陸稀土管制…這兩三個月很痛苦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

中國大陸官方今年對部分稀土金屬實施出口管制，報復美國加徵關稅，影響全球電子業運作。和碩（4938）共同執行長鄧國彥昨（6）日坦言，過去兩三個月「很痛苦」，和碩與資通訊客戶攜手變更設計後，現在已解決此事，對下半年的生產應無重大影響。

隨著美中地緣政治衝突加劇，北京當局於今年4月初宣布，對七種稀土元素實施新的出口管制，影響全球製造業運作。

鄧國彥昨日在和碩股東會上直言，「這是過去兩三個月我的痛苦」，稀土這件事不是今天才發生，大陸限制出口也不只是美國，而是全世界都一樣，確實對全球電子產業的供應鏈造成一定壓力，特別是涉及磁性材料的應用。

鄧國彥說，部分零組件供應商已反映庫存水位偏低，對未來生產排程產生壓力。不過，和碩在兩三個月前即與客戶展開密切協調，針對特定稀土類材料，積極尋找替代料源與方案。

美國 和碩

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