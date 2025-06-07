和碩下半年營運「拉尾盤」 美國設廠評估已到最後階段…暗示將落腳德州
和碩（4938）昨（6）日舉行股東會，展望後市，因上半年客戶提前拉貨，加上7月關稅問題，和碩對下半年謹慎看待，但預計下半年營運仍是優於上半年，和碩共同執行長鄧國彥強調，會跟客戶繼續努力，力拚營運「拉尾盤」。和碩衝刺伺服器業務，美國本土設廠評估已到最後階段，暗示將在德州設廠。
和碩共同執行長鄭光志指出，關稅豁免期90天內，客戶提前拉貨至美國，使和碩今年上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期將在7月結束，是否影響下半年需求須持續觀察，對下半年謹慎看待。
鄧國彥強調，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好。從和碩三大產品線來看，資訊產品隨著AI PC應用愈來愈多，市場預估今年整體PC市場將成長5-10%，和碩希望比這個成長率更好一點。
消費性電子產品方面，鄧國彥表示，去年表現比較平淡，今年下半年因為有新遊戲機和物聯網產品發表，希望能穩定成長；通訊產品上半年處於淡季，智慧手機將於9月發表新機種，與客戶繼續努力，希望下半年整體營運有機會「拉尾盤」。
在車用電子方面，鄭光志指出，電動車產業近年競爭激烈，但和碩在相關領域耕耘超過十年，積極爭取第二家、第三家客戶的專案，預計今年底、明年初陸續量產，有專案已看至2027年，車用電子業務今年持續成長。
針對伺服器業務，鄭光志指出，已在伺服器領域站穩腳步，過去一兩年有少量出貨，預計今年下半年會有較好的成績。
和碩今年第3季墨西哥伺服器產線正式量產。鄭光志強調，北美生產基地不只墨西哥，也會擴展到美國本土，已在評估尾聲階段，預計近月對外公布。
鄭光志分析，選擇區域要考慮的面向非常多，包含土地成本和人力成本，以及如何在最短時間內，以合理成本取得電力，和碩選擇的地點可能接近其他同業與競爭對手所在地，暗示德州可能為最後選址地。
和碩2024年因全球景氣仍處於疲弱情勢，部分產品受終端需求疲軟影響，導致和碩去年營收降至1.13兆元，稅後純益169億元，每股純益（EPS）為6.34元；股東會通過配發現金股利4.5元，並全面改選董事會。
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