大立光：新機拉貨動能「月月高」 強調產能滿載熱到8月
大立光（3008）董事長林恩平昨（6）日表示，新機備貨啟動，依客戶訂單展望，8月以前拉貨動能有望「月月高」，目前產能已滿載，依往年營運軌跡，下半年營運一般比上半年好。但近期關稅及匯率變數連連，林恩平坦言「下半年沒有樂觀的理由」。
大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，此時正值iPhone 17新機即將亮相，外界看好iPhone鋪貨潮點火下，大立光第3季旺季營運添翼。
對下半年手機規格升級趨勢，林恩平說，折疊手機開案有增加，有些折疊機的長焦鏡頭規格有比較明顯升級，包括光層拉得比較長，光圈倍數比較高，今年某些鏡頭規格開很高，代表某些需求還是需要傳統光學來解決。至於Metalens應用於臉部辨識很合理，也已成主流趨勢。
大立光昨天召開股東常會，會後針對最新營運表現，釋出以上看法。大立光昨天股價收2,315元，下滑5元，外資連兩日賣超。
近期關稅及匯率變數連連，林恩平坦言「下半年沒有樂觀的理由」，這時候客戶的forecast，是建築在怕拿不到足夠的量，但是展望（forecast）隨時可以更動，還是要看客戶產品賣的好壞，6月屬於新機「第一次初期備料」，「7月、8月才是真正的大動能。」
媒體追問，新台幣對美元匯率強升，對大立光毛利率衝擊。林恩平估計匯率對6月毛利率影響約4%-5%，在衝擊上，目前只能將新台幣現金及美元維持一半一半，美元部分的匯損不可避免。
針對新廠布局進展，林恩平表示，位於西屯區7,200多坪的新廠預計今年第3季底完工，因應客戶訂單需求，目前規劃加碼手機及鍍膜設備，他坦言現在的鍍膜製程較以往複雜許多，原本向外租賃的三座廠房，已收掉一座，剩下兩座動態調整，自有廠房達十座，全數均在台中。先前客戶提及海外設廠規劃，林恩平說，後來講講就沒再說了。
談及機器人及AI布局，林恩平說，一直都有在做，但不是輝達執行長黃仁勳提到的那種，大立光做的是工廠生產用的，目前人形機器人不只一家客戶，工業手臂也有案子，但都還沒有到量產，只有人形機器人視覺今年底有機會出貨。
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