台南規劃機器人聚落 加速度

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台南市府規劃在柳營科技工業區與工研院六甲院區，建構機器人製造研發與試驗場域，並在沙崙智慧綠能科學城引進機器人人才培育與示範場域，將釋出104公頃土地供廠商進駐，打造大南方智慧機器人產業聚落。

行政院推動「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營。台南市長黃偉哲昨（6）日與工研院南分院執行長曹芳海說明最新規畫。

黃偉哲表示，台南市已經完成盤點研發基地、製造基地所需的空間，短期內就可提供約104公頃土地供廠商進駐，包括柳科一期有1.1公頃土地，報編中的柳科三期將可提供52.62公頃土地，另外在麻豆工業區、七股科工區、工研院六甲園區都有土地可供利用，準備好迎接機器人研發製造的新世紀。

機器人 智慧機 工研院

延伸閱讀

加速打造機器人製造聚落 台南將釋104公頃土地供廠商進駐

打造機器人製造聚落 黃偉哲：台南準備好了將釋104公頃土地

台南東區小巨蛋難孵...議員爭取設在「永康」 黃偉哲這樣回應

奔波13校教課 南市原住民族語老師上課途中車禍去世

相關新聞

大立光：新機拉貨動能「月月高」 強調產能滿載熱到8月

大立光董事長林恩平昨（6）日表示，新機備貨啟動，依客戶訂單展望，8月以前拉貨動能有望「月月高」，目前產能已滿載，依往年營...

亞馬遜資料中心在台啟用 三大雲端服務供應商都已落地

亞馬遜昨（6）日宣布，旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）在台灣的資料中心「亞太（台北）區域」正...

企業生日快樂／中華電 三大願景 轉骨衝商機

2025年是中華電信民營化20周年．從國營到民營，從電話、電信公司到「兆元」市值的科技集團，走過產業變革，科技洪流，中華...

企業生日快樂／中華電AI加持 拚兆元市值

中華電信董事長簡志誠表示，迎接民營化20周年，2025年營收獲利要持續成長，創近八年新高，並以「AI加持，挑戰兆元市值」...

企業生日快樂／中華電海、地、星、空 全方位布局

2025年是中華電信民營化20周年，也是HiNet邁入30周年的關鍵年。中華電推出HiNet以來，見證台灣固網寬頻從撥接...

大立光談侵權爭議 相信員工

大立光昨（6）日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董，依據改選結果，六席董事席次不變，三席獨立董事異動，分別為明通化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。