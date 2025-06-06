台南規劃機器人聚落 加速度

台南市府規劃在柳營科技工業區與工研院六甲院區，建構機器人製造研發與試驗場域，並在沙崙智慧綠能科學城引進機器人人才培育與示範場域，將釋出104公頃土地供廠商進駐，打造大南方智慧機器人產業聚落。

行政院推動「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營。台南市長黃偉哲昨（6）日與工研院南分院執行長曹芳海說明最新規畫。

黃偉哲表示，台南市已經完成盤點研發基地、製造基地所需的空間，短期內就可提供約104公頃土地供廠商進駐，包括柳科一期有1.1公頃土地，報編中的柳科三期將可提供52.62公頃土地，另外在麻豆工業區、七股科工區、工研院六甲園區都有土地可供利用，準備好迎接機器人研發製造的新世紀。