仁寶全員大巨蛋同樂！董座陳瑞聰開球獲「小龍女」應援

代工大廠仁寶（2324）近年積極提升各項員工福利制度，而團隊6日透露，公司為歡慶創立41周年，特地於5月25日率領全體同仁前進台北大巨蛋舉辦一年一度的「仁寶家庭日」，而今年活動主軸為「棒球」，仁寶大家長暨董事長陳瑞聰、總經理Anthony也親自到場致詞，並為精彩的球賽投出開場好球，當天主題定為「仁寶go棒」，並由「味全龍」出戰「台鋼雄鷹」，而作為味全龍精神代表的「小龍女」，也驚喜現身為其應援，讓全場觀眾及集團夥伴一起嗨翻！

據悉，仁寶長年恪守全球各營運據點所在地法規，並參考《聯合國全球盟約十項原則》中的人權及勞工標準，以及《世界人權宣言》等國際公認之人權標準，據仁寶經營團隊公布的「人才永續願景」顯示，這次共提出了6項承諾，並且依序為：1. 「意義與價值」：仁寶秉持創新、和諧、超越的企業精神，並堅持廉潔、透明、負責的經營理念，致力於推動永續發展與實踐永續目標。2.「多元與包容」：透過公告與社群媒體強化DEI影響力，並持續落實多元行動，致力於打造友善職場，深化多元共融文化。

至於第3.「獎酬與激勵」：持續優化薪資結構、強化長期激勵，除維持有市場競爭力的薪資外，亦提供生育獎勵、擴大福利支持。第4.「溝通與體驗」：建立多元、透明且高效的溝通機制，透過各種溝通管道、座談會及主管溝通大會等多元渠道，確保員工意見能夠被充分聆聽與回應。5. 「培育與成長 」：依據公司策略與人才佈局，構建全面性的學習發展體系與藍圖，提供多元學習管道，強化人才的永續發展。