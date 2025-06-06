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揚博與南韓廠簽約 在台設合資公司開拓半導體

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
PCB設備商揚博董事長蘇勝義。記者尹慧中攝影
PCB設備商揚博董事長蘇勝義。記者尹慧中攝影

PCB載板設備商揚博（2493）今日公告與南韓廠商簽約在台設合資公司開拓半導體，合資細節議定後於今年年底前完成簽署正式合資契約。

依據公告，揚博公司將與韓國DCT Material Co.成立合資公司，從事半導體先進製程黃光材料之開發、製造、銷售及提供客戶技術支援服務。

揚博公司提到，合資細節議定後於今年年底前完成簽署正式合資契約，於台灣成立合資公司，雙方透過合資公司共同開拓半導體先進製程黃光材料市場，股東權益有正面效益。

揚博公司提到，具體目的：拓展海內外半導體先進製程材料市場。

揚博 南韓 半導體

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