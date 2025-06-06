富喬公告自結4月獲利 較去年轉盈
PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）今日應主管機關要求公布自結數字，4月單月較去年同期轉盈，自結淨利約300萬元。
富喬公告4月營收約4.79億元，年成長50.2%，稅前淨利300萬元已轉盈，歸屬母公司淨利約300萬元也由虧轉盈，單月每股稅後純益約0.004元，優於去年同期虧損0.03元。
富喬今年首季已較去年同期虧轉盈，單季每股稅後純益為0.33元。
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