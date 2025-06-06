落實洗錢防制！數發部3階段 強化第三方支付服務產業

數發部落實洗錢防制，於2023年7月建立第三方支付服務能量登錄制度，並配合法務部於113年7月31日修正公告洗錢防制法第6條規定，未完成洗錢防制及服務能量登錄者，不得提供第三方支付服務。

有關報載易沛科技打著第三方支付合法招牌非法洗錢被訴。數發部於2024年查核易沛科技提供第三方支付服務防制洗錢及打擊資恐執行情形，因該公司核有違反規定之行為，爰於2024年11月29日廢止易沛科技第三方支付服務能量登錄並同步通知金融監督管理委員會、法務部調查局、內政部警政署、經濟部商業發展署、銀行公會及4大超商業者，於檢調辦案過程中，數發部並配合檢調辦案需要提供相關資料。

數發部為防範犯罪集團進入產業並取得能量登錄資格，採取事前防範、事中查證及事後查核，3階段措施，首先，事前防範：第三方支付服務業者之公司、有限合夥或商業負責人、合夥人或實質受益人不得犯有組織犯罪、詐欺、貪污治罪、金融犯罪等相關犯罪紀錄。

其次，事中查證：至申請能量登錄業者營業處實地辦理能量登錄審查會議，並同步啟動企業徵信，針對申請能量登錄業者是否遭拒絕往來、退票（含退票理由）、支票戶、動產擔保等情形進行徵信，強化審查財務報表；第三，事後查核：邀集法務部調查局、財政部國稅局持續辦理三支業者防制洗錢及打擊資恐跨部會聯合查核，要求業者「落實客戶身分確認（KYC）」、「可疑交易監控及申報」、「抽查網路實質交易憑證」。數發部針對通過三支能量登錄業者，2024年已完成100%查核覆蓋率。第三方支付服務業者如違反相關規定，數發部將依據規定落實行政裁罰，自2025年1月1日至5月31日止，已達成60%查核覆蓋率，廢止登錄並裁處罰鍰1家，裁處罰鍰並限期改善2家。

為共同打造更為緊密及專業之跨部會聯防體系，數發部數產署與法務部調查局已於2025年6月3日共同簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄」，未來雙方將透過「即時情資分享」、「加強橫向聯繫」、「合辦教育訓練」以及「實務現況及問題探討」等多元方式，深化雙方合作，共同提升我國數位經濟產業對新型態金融犯罪的辨識與防範能力，建立透明及公平的市場，協助產業競爭及國家發展，共同打造一個更安全、更值得信賴的數位支付生態系統。