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群聯年5月營收56.9億元 月減5.2%但年增6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成。圖／本報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖／本報系資料照片

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯今日公布5月合併營收56.9億元，月減5.2%、但年增6%；累計前五月合併營收達255.31億元，年減5.7%，但為歷史同期第三高。

群聯執行長潘健成表示，今年Computex，群聯以「創新落地、部屬未來」為主軸，展出橫跨企業級儲存、高速傳輸、邊緣AI到行動裝置的完整產品線，展現深厚的控制晶片研發實力與AI整合能力。其中，全球首款內建AI運算功能的PCIe Gen5 SSD控制晶片 E28 榮獲大會金獎肯定，具備高速、低功耗與智慧加速功能；旗艦級企業 SSD Pascari X200Z 更針對生成式 AI 與即時分析所需的高寫入耐久性進行最佳化，最高可達60 DWPD，為AI訓練與資料庫應用打造出高穩定性的儲存平台。同時，群聯也發表aiDAPTIVGPT私有化推論平台，搭配aiDAPTIVCache與aiDAPTIVLink，協助企業與機構打造可落地、可擴充、可控管的 AI 推論架構。這些創新成果吸引眾多國內外品牌客戶高度關注，展期間亦促成多項實質合作洽談。

潘健成進一步指出，除了旗艦級產品的突破外，群聯推出的全球首款DRAM-Less PCIe 5.0 SSD控制晶片E31T，也已正式開始放量出貨。此方案主打高效能與低功耗的最佳平衡，特別適用於輕薄筆電與掌上型遊戲機等行動平台。隨著市場對PCIe 5.0 SSD的接受度穩定提升，E31T以小尺寸、高性價比的優勢快速打入客戶設計，展現市場對高速且節能儲存方案的強勁需求，也反映出群聯在次世代儲存市場的前瞻佈局正逐步轉化為實質營收動能。

潘健成最後補充，近期新世代遊戲主機開始支援microSD Express卡，以因應更高解析度與更即時的遊戲體驗。群聯推出的PS5017高階microSD Express Card儲存方案，具備高速傳輸與高度相容性的優勢，已成功獲得多家國際客戶採用並開始出貨。隨著遊戲內容日益大型化與高解析度化，這項產品將為未來幾季的營收注入成長動能，進一步拓展群聯在可攜式儲存市場的影響力。

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