不畏匯率干擾 勤凱5月營收月增0.7%為同期次高

電子材料大廠勤凱公布5月營收1.41億元，月增0.75%，儘管面臨新台幣走升干擾，但仍能繳出月、年雙增的好成績。綜觀下游需求健康，本季營運可望繼續成長，淡季不淡；累計今年前五月營收為6.94億，年增35.38%。

勤凱副董事長莊淑媛表示，公司對客戶採美元報價，而在購料等成本支出，也是以美元、日圓為主，有自然避險的效果，並輔以部分外匯避險操作。長期來看，升值對毛利率衝擊相當有限，但營收會直接受到一些影響。

莊淑媛透露，美國宣布對等關稅政策之後，國際局勢動盪導致銀價短期下跌，勤凱許多客戶當時擴大採購，最近開始陸續交貨，所以第2季營運有撐。而且勤凱憑藉客製化能力、穩定供應鏈管理與即時交貨能力，有效因應市場變化，順勢強化與客戶合作關係，推動出貨動能提升。受惠於此，公司市占率正穩健提升，為下半年營運奠定良好基礎。

公司連年成長，進榜天下雜誌「2025營運績效前50強」。主要是在過去三年營收成長率、稅後純益成長率、股東權益報酬率、稅後純益等各項營運成績中，獲高度評價。

公司首季每股稅後純益2.01元，獲利年增率逾六成，公司財務指標均顯著成長。同時，自主研發具突破性的填孔導電膏（Conductive Via Paste），正與國內外半導體大廠共同進行產品開發與實際應用測試，可簡化製程流程、提升製程良率，降低整體成本結構，展現強勁的研發實力與市場競爭力。