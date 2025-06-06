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高通收購Autotalks 拓展V2X布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。（路透）
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。（路透）

高通今日宣布，其子公司高通技術公司已完成對Autotalks的收購。Autotalks是直接V2X通訊解決方案領導者。V2X技術可實現汽車與其周圍環境之間的通訊，對於提升道路安全與交通效率而言，逐漸成為關鍵技術。透過此次收購，汽車製造商以及更廣泛的生態系，將可取得一套全面的、可量產的、通過車規認證的全球V2X解決方案，應用於道路基礎設施、車輛以與二輪交通工具等場域的部署。

這些解決方案旨在實現直接通訊，以協助解決當前的安全與效率問題，並推動新一代汽車頂級安全功能及輔助、自動駕駛體驗的發展。

高通汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal表示，自2017年以來，便持續投資於V2X技術，並看好其在提升道路安全方面的潛力。此次收購是持續推進的策略性一步，進一步推動V2X解決方案於連網與自動駕駛汽車上的應用，同時加速其全球部署，並強化Snapdragon數位底盤產品組合。

前Autotalks執行長、現任高通技術公司產品管理副總裁Hagai Zyss表示，該公司使命一直是改變交通與汽車產業的安全樣貌，目標是實現一個沒有車禍的世界，並實現所有汽車與道路使用者之間具備救命潛力的連結。

Autotalks是一家無晶圓廠半導體公司，成立於2008年，專注於車聯網（V2X）通訊技術。該公司率先推出業界首款專為V2X打造的晶片組，並持續以創新且尖端的V2X解決方案引領產業發展。Autotalks的產品支援所有主要的全球通訊標準，包括DSRC與C-V2X（涵蓋LTE-V2X和5G-V2X），並將納入Snapdragon數位底盤產品組合。這些解決方案設計可整合進符合安全等級的系統架構，確保在不同地區與車型（包括二輪車）間的相容性與效能。Autotalks現有的DSRC和C-V2X計畫將持續獲得支援，其產品藍圖也將聚焦於提升所有道路使用者的安全。

高通 自動駕駛 晶片 晶圓廠 半導體 5G

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