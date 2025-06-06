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稀土禁令衝擊資通訊、車業 和碩變更設計：改用其他原料
中國大陸4月進一步加大稀土出口限制，新政策出爐，衝擊電子跟汽車產業相關製造，和碩（4938）表示，資通訊產品蠻多需要用磁鐵，會用到中重稀土，現在變更設計，未來即便美中對貿易政策達成協議，但也不會有負面影響，反而有更多原料來源。
和碩6日股東常會會後，面對媒體詢問中國大陸4月起限制鏑、釓、鑥、釤、鈧、鋱和釔等7種稀土以及由其中三種金屬製成的強力磁體出口，對全球電子製造業供應鏈庫存造成衝擊，對此和碩共同執行長鄧國彥指出，和碩的資通訊產品用到磁鐵中有用到中重稀土，也就是中國大陸限制出口項目，汽車產業造車用到稀土比例更高，但和碩主要做電子模組，不是和碩負責項目。
由於中國大陸是全球7成稀土開採地，又因提煉過程污染性高，大陸成9成稀土加工國，使得其稀土政策牽制各國未來電子及汽車產業發展。
鄧國彥就資通訊產品方面分享對策。他指出，稀土限制出口當然有衝擊，但大家都一樣，「就不要猶豫不決，3月多起就開始針對資訊電子及通訊產品所用的一般磁鐵做設計變更，將中重稀土改換成「中或輕稀土」，並經過2~3個月產品驗證，預計6~7月處理完畢，影響看來還好。
鄧國彥解釋，過去幾個月忙於改變設計，再花2~3個月去做產品驗證，雖對製造成本影響度還好，但就是得快速的應變處理，過程會有一些影響，替代原料供應國雖會盡量不用中國大陸，但必須坦白說，大陸原料還是很強，這是必須承認，將中重稀土改中/輕稀土後，其實材料大部分還是來自大陸，雖稀土第二大國是澳洲，但其實還是跟中國大陸的有差，會盡量找替代方案。
外電報導，汽車產業受稀土出口管制影響大，包括自動變速箱、節氣門體、交流發電機、傳感器、安全帶、揚聲器、車燈、電機、動力轉向器及攝像頭都無法製造，車廠可能在數周內被迫關閉或縮減產線。
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