加速打造機器人製造聚落 台南將釋104公頃土地供廠商進駐

行政院5月15日拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營。台南市府全力配合中央政策，規劃在柳營科技工業區與工研院六甲院區，建構機器人製造研發與試驗場域，並在沙崙智慧綠能科學城引進機器人人才培育與示範場域，透過研發鏈結、產業群聚與場域實證，打造大南方智慧機器人產業聚落。

台南市長黃偉哲6月6日於永華市政中心出席記者會，與工研院南分院執行長曹芳海等人，一同說明最新規劃。黃偉哲強調，台南打造智慧機器人產業聚落的工作會盡早開始，智慧機器人的發展趨勢無法逃避，台灣在世界各國的競爭中，一定要盡早找到關鍵定位，尤其智慧機器人的產業包含許多專精、尖端的科技，更需要做產業間的橫向整合，既然「智慧機器人產業聚落」落腳台南，台南會全力配合、加速打造產業聚落。

黃偉哲表示，台南市已經完成盤點研發基地、製造基地所需的空間，短期內就可提供約104公頃土地供廠商進駐，包括柳科一期有1.1公頃土地，報編中的柳科三期將可提供52.62公頃土地，另外在麻豆工業區、七股科工區、工研院六甲園區都有土地可供利用，準備好迎接機器人研發製造的新世紀。

經發局說明，目前台南可供智慧機器人產業廠商進駐土地，包括柳營科技工業區研發用地、七股科技工業區及麻豆工業區，其中麻豆工業區及七股科技工業區已陸續辦理土地招商，柳營科技工業區研發用地將於今年度辦理土地出租作業，預計下半年即可提供申請租用。南市府也同步辦理柳營科技工業區第三期報編作業，完成後預期可提供52.62公頃產業用地，將引進機器人製造組裝相關產業，創造產值約405億元及超過5,000人的就業機會，預估短期內台南市可提供機器人產業使用土地達約104公頃。

其中，柳營科技工業區鄰近國道三號與台一線，快速串接南部高科技S廊帶，並鄰近周邊溪北產業聚落，具有金屬與機械設備製造業優勢；以柳科為中心引進機器人產業，擴大既有產業優勢並擴散至周邊產業聚落，同時與南科、工研院六甲院區、沙崙綠能科學城等形成完整機器人產業鏈，後續將持續透過短、中、長期策略，實現台南智慧機器人產業發展藍圖。

經發局透露未來規劃，包括近期將籌組「機器人產業大聯盟」，透過辦理產業研討會，整合產官學研資源，促進技術交流與合作，另將透過舉辦招商說明會，宣傳目前可立即使用之土地資源，並同步介紹中短期內可供應之土地選項，協助廠商依據實際需求進行選址。

與此同時，台南溪北地區最大的科技基地開發案——七股科技工業區，也正式啟動第五次土地招標，釋出多筆產業用地，鎖定智慧製造、綠能、生醫與AI應用等領域；七股地處西濱與國道8號交會處，交通便利、基礎建設完善，具備與沙崙、柳營科技聚落相互串聯的優勢。