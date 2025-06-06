上銀5月營收月減5.6% 觀察匯率、關稅變數
傳動元件廠上銀今天公布5月自結合併營收新台幣19.35億元，月減5.61%、年減6.08%，累計今年前5月自結營收98.24億元，較2024年同期成長2.47%。
上銀在5月底股東會上指出，整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素，上銀今年在機電及機器人相關零組件成長可期，今年營收及獲利要達到目標，機電及醫療應用持續是發展重點。
展望今年營運動能，上銀表示，持續看好半導體、自動化、智慧製造、大型基礎建設等設備對傳動元件拉貨。
主要產品訂單能見度方面，上銀指出，滾珠螺桿能見度約2至2.5個月，線性滑軌能見度約2個月。
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