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上銀5月營收月減5.6% 觀察匯率、關稅變數

中央社／ 台北6日電
上銀集團總裁卓永財（左起）、董事長卓文恒、總經理蔡惠卿在股東常會合影。記者宋健生／攝影
上銀集團總裁卓永財（左起）、董事長卓文恒、總經理蔡惠卿在股東常會合影。記者宋健生／攝影

傳動元件廠上銀今天公布5月自結合併營收新台幣19.35億元，月減5.61%、年減6.08%，累計今年前5月自結營收98.24億元，較2024年同期成長2.47%。

上銀在5月底股東會上指出，整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素，上銀今年在機電及機器人相關零組件成長可期，今年營收及獲利要達到目標，機電及醫療應用持續是發展重點。

展望今年營運動能，上銀表示，持續看好半導體、自動化、智慧製造、大型基礎建設等設備對傳動元件拉貨。

主要產品訂單能見度方面，上銀指出，滾珠螺桿能見度約2至2.5個月，線性滑軌能見度約2個月。

營收 上銀

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