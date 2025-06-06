2025鴻海科技獎得主揭曉 21位優秀碩博生脫穎而出

由鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會主辦的「2025鴻海科技獎」6日揭曉，共有21位碩博士生脫穎而出，得主們來自臺大、陽交大、清大、成大、中央、逢甲與約翰霍普金斯等國內外頂尖學府，顯現了這個獎項競爭激烈，也展現了新世代科研人才的厚實實力與未來潛力。

今年徵件吸引逾百篇優秀論文申請，評審團由鴻海研究院以及相關領域高階主管與外部學者專家組成，從學術深度、技術能力、到創新性與未來應用價值等面向進行綜合評比，最終選出21件評審一致高度肯定的研究論文。

例如，在半導體領域，臺灣大學的呂育誠同學探討了二維材料場效電晶體在靜態隨機存取記憶體中的應用潛力，從穩定性、操作速度、電路效能與功耗等角度進行全面分析，研究極具學術價值與前瞻性。

另外在數位健康領域，來自約翰霍普金斯大學的李承益同學結合醫學背景與AI技術，運用多模態大型語言模型開發三維腦部影像報告自動生成系統，並設計臨床導向評估指標，有效提升報告內容的準確性與臨床可用性，展現跨領域整合與創新能力，具高度臨床應用潛力。

鴻海科技獎得主除可獲得新台幣25萬元研究獎勵金，亦可與鴻海集團內之業師以及學者專家進行交流對談，並有機會進入鴻海實習。歷屆得主均表示，除了高額獎勵金支撐了他們繼續追求研究夢想之外，與研究院等業師交流拓展了他們的視野，亦讓他們感到獲益良多，甚至也曾有得主因參與實習，而擴增了自己的研究能量，在實習期間產出了新的研究論文與成果。

鴻海教育基金會期盼透過鴻海科技獎，給予在研究路上孜孜不倦的科研新星肯定，鼓勵他們繼續勇於探索、深耕創新，讓科技研究成為推動人類社會持續進步的動力。

2025「鴻海科技獎」更多詳情，請參閱「鴻海科技獎」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團。