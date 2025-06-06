快訊

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜圈粉

2025鴻海科技獎得主揭曉 21位優秀碩博生脫穎而出

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會主辦的「2025鴻海科技獎」6日揭曉，共有21位碩博士生脫穎而出，得主們來自臺大、陽交大、清大、成大、中央、逢甲與約翰霍普金斯等國內外頂尖學府，顯現了這個獎項競爭激烈，也展現了新世代科研人才的厚實實力與未來潛力。

今年徵件吸引逾百篇優秀論文申請，評審團由鴻海研究院以及相關領域高階主管與外部學者專家組成，從學術深度、技術能力、到創新性與未來應用價值等面向進行綜合評比，最終選出21件評審一致高度肯定的研究論文。

例如，在半導體領域，臺灣大學的呂育誠同學探討了二維材料場效電晶體在靜態隨機存取記憶體中的應用潛力，從穩定性、操作速度、電路效能與功耗等角度進行全面分析，研究極具學術價值與前瞻性。

另外在數位健康領域，來自約翰霍普金斯大學的李承益同學結合醫學背景與AI技術，運用多模態大型語言模型開發三維腦部影像報告自動生成系統，並設計臨床導向評估指標，有效提升報告內容的準確性與臨床可用性，展現跨領域整合與創新能力，具高度臨床應用潛力。

鴻海科技獎得主除可獲得新台幣25萬元研究獎勵金，亦可與鴻海集團內之業師以及學者專家進行交流對談，並有機會進入鴻海實習。歷屆得主均表示，除了高額獎勵金支撐了他們繼續追求研究夢想之外，與研究院等業師交流拓展了他們的視野，亦讓他們感到獲益良多，甚至也曾有得主因參與實習，而擴增了自己的研究能量，在實習期間產出了新的研究論文與成果。

鴻海教育基金會期盼透過鴻海科技獎，給予在研究路上孜孜不倦的科研新星肯定，鼓勵他們繼續勇於探索、深耕創新，讓科技研究成為推動人類社會持續進步的動力。

2025「鴻海科技獎」更多詳情，請參閱「鴻海科技獎」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團。

鴻海 記憶體 實習 半導體 人工智慧 AI

延伸閱讀

2025鴻海科技獎揭曉 21名碩博生獲25萬獎勵金

台南地區農會總幹事「自肥」 還A員工獎勵金上千萬...判1年9月

智能產品拉貨動能強勁…鴻海最強5月 營收衝上6,157億元

武大生論文沒過 發文「刀幸運兒陪上路」進食堂砍人後自殘

相關新聞

台積電延後建熊本二廠 日經產相：並無取得日本政府同意

針對台灣半導體大廠台積電在熊本縣的第二座晶圓廠延後開工一事，日本經濟產業大臣武藤容治於6日的內閣會議後對記者表示，日本政...

加速打造機器人製造聚落 台南將釋104公頃土地供廠商進駐

行政院5月15日拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營。台南市府全力配合中央政策，規...

晶創計畫啟動！歐洲兩大科研齊聚 攜手助台廠邁向國際

為推動次世代智慧醫療技術，工研院在經濟部產業技術司支持下，特邀請比利時微電子研究中心（IMEC）、德國傅勞恩霍夫微電子研...

上銀5月營收月減5.6% 觀察匯率、關稅變數

傳動元件廠上銀今天公布5月自結合併營收新台幣19.35億元，月減5.61%、年減6.08%，累計今年前5月自結營收98....

亞德客5月營收月減19.7% 受匯率及工作天數少影響

氣動元件廠亞德客-KY今天公布5月自結合併營收新台幣27.85億元，月減19.7%，年減0.53%，亞德客-KY說明，主...

輝達應有長線效應 李同榮：把生態島變成「AI社子島」

輝達台灣總部選址於設於北士科，此消息牽動北台灣房市，房市趨勢專家李同榮今日表示，輝達效應不只帶動北士科的短中期發展，更可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。