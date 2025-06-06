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輝達應有長線效應 李同榮：把生態島變成「AI社子島」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
北士科未來商圈發展示意圖。圖／吉家網不動產企研處提供
北士科未來商圈發展示意圖。圖／吉家網不動產企研處提供

輝達台灣總部選址於設於北士科，此消息牽動北台灣房市，房市趨勢專家李同榮今日表示，輝達效應不只帶動北士科的短中期發展，更可能啟動社子島從「生態保留」走向「AI社子島」。

李同榮指出，北士科與社子島僅隔一橋之距，若政府能結合北士科的產業聚落優勢，重新定義社子島為「AI社子島」，將有助提升其為國家級科技戰略開發目標，加速區段徵收與基礎建設，並創造與輝達落腳所帶來的AI聚落相互呼應的聯動效應。

李同榮表示，AI北士科加上AI社子島將為台灣帶來三大關鍵意義，分別是安定台灣人心與購屋信心、由北到南促進AI產業大升級，以及台灣邁向AI，科技島的新里程。

李同榮指出，目前社子島仍屬台北市內尚未大規模開發的地區，具約300公頃的廣大腹地，17公頃產業聚落。而且未來六年，捷運芝山站將有輕軌直接進入社子島，蘆洲與社子島又有蘆社大橋的規劃，加上四年後淡北快速道路完工通車，透過完善的交通路網，未來十年，社子島開發將與北士科形成互補共榮的AI產業雙引擎。

李同榮表示，若向北延伸，甚至可串聯關渡平原，結合華碩、和碩總部等科技資源，構築完整的北台灣AI聚落生態鏈。

李同榮指出，依照台北市政府對社子島的開發細部規劃，社子島與北士科的產業鏈結合會被強化，並且打造一個兼具創新與宜居的未來世界級地標。

李同榮表示，社子島的開發不僅需要政府全力協助區段徵收，還需要完善的基礎設施配套，如此才能與輝達進駐北士科的發展互相呼應，形成聯動效應，這不僅是台北市北區的發展關鍵性目標，也是國家級AI產業聚落由北到南的重要的戰略目標。

他說，輝達落腳台北，不僅是企業選址，更是一場產業革命的起點。預見未來「AI北士科＋AI社子島」雙翼齊飛，將打造出台北市最具創造力與國際競爭力的科技人文新聚落，為台灣AI發展樹立全新里程碑。

北士科未來商圈發展示意圖。圖／吉家網不動產企研處提供
北士科未來商圈發展示意圖。圖／吉家網不動產企研處提供

輝達 社子島 區段徵收 AI

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