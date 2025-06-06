中華電信完成50G PON 驗證 奠定全光纖超高速寬頻里程碑

電信龍頭中華電（2412）6日宣布，攜手全球電信設備領導廠商Nokia，率先於國內完成 50G PON（50 Gigabit Passive Optical Network）高速寬頻接取網路技術註升級與領先驗證，為台灣邁入全光纖超高速寬頻時代奠定新里程碑，並預計於2026年引進50G PON設備陸續開放服務，滿足4K、8K高解析影像，沈浸式體驗以及AI雲端計算等高頻寬應用。

中華電信指出，50G PON是下一代被動光纖網路（PON）新技術，較現有GPON和XGS-PON提供更高的傳輸速率，下/上行最高速率可達50G/50G對稱，滿足4K/8K超高解析影像、VR/AR沉浸式體驗、AI雲端計算等高頻寬應用需求。

隨著數位轉型的加速，對於高速網路需求日益迫切，中華電信認為，50G PON是下一代光纖接取技術，將為用戶提供更高的頻寬、更低的延遲以及更穩定的連網體驗。

中華電信表示，Nokia合作，成功驗證新一代光纖到家（FTTH）50G PON 技術方案，並同步驗證其與現有10G PON及25G PON系統共用光纖網路，展現出跨世代技術共存及平滑演進能力。相較現行10G PON，50G PON技術將大幅提升五倍的容量，能夠支援高密度用戶與多樣化的應用需求。

透過50G PON技術，中華電信指出，能有效降低延遲、提升傳輸效率，進一步滿足新一代智慧家庭、4K/8K 超高畫質串流、AR/VR/MR、雲端運算、企業專網、AI創新應用對於高頻寬及低延遲的需求，不僅彰顯中華電信在光纖網路技術上的領先地位，更標誌著台灣在全球通訊技術領域的重要進展。

中華電信表示，自1995年推出HiNet以來，引領台灣寬頻服務演進，從撥接、ADSL、光世代一路邁向10G PON，持續為用戶提供優質、穩定的上網體驗。中華電信不僅回顧過去的卓越成就，更以創新技術布局未來。此次與Nokia攜手完成 50G PON 技術驗證，預告著台灣正式邁入全光纖時代的新篇章。

中華電信將持續以國際接軌的前瞻視野，引領台灣邁向世界級的寬頻發展新紀元，並致力於打造客戶信賴的數位生態系統，持續創新，為客戶、策略夥伴、股東及員工創造價值。