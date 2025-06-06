房貸限貸令衝擊 「台積宅」買氣消風 首季兩大科學園區房價季跌1～2%
政大不動產研究中心與永慶房產集團編製之今年第1季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」顯示，今年第1季三大科學園區房價指數呈小幅波動。除新竹園區季增1%與高雄園區季增1.3%，房價相對持平之外，中部科學園區小幅下修1.6%，台南園區以季跌2.3%較為明顯。
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，科學園區周邊買氣也受影響，房市熱度明顯降溫。受政策衝擊下，2024年第4季房市交易降溫，屋主降價促成交，促動2024年第4季房價指數由漲轉跌。
不過，郭翰指出，2025年第1季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，竹科、高雄園區指數季漲幅約在1%上下，房價盤整。
位於高雄的南部科學園區季漲1.3%，是三大園區中漲幅相對明顯的科學園區。郭翰分析，2024年第4季受政策影響衝擊，使高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價有較明顯的跌幅。
不過，郭翰分析，高雄園區受益於台積電（2330）設廠的投資，區域內仍有剛性需求，帶動當地的經濟發展，房價經上季修正後，今年首季遂有買盤進場支撐，季漲幅為1.3%。
而竹科2024年第4季也受政策影響下，單季跌幅達3%。然而，郭翰表示，竹科因擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，且當地平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，房市具有強勁的支撐力道，房價經上季修正後，今年首季由跌轉盤整，漲幅為1%。
至於台中科學園區本季房價指數小幅下修1.6%，且有收斂的現象。郭翰說明，中科從去年下半年開始，除了交易量萎縮外，因當地房屋供給量大，房價修正壓力也會較大，因此2024年第4季園區指數跌幅較深。
不過，他分析，台中科學園區仍受到不少購屋族群的青睞，隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步建設下，當地房市需求強勁，今年首季指數跌幅已從3.8%收斂至1.6%。
而位於台南的南部科學園區2025年第1季季跌2.3%，跌幅較其他園區明顯。郭翰指出，近年來台南園區房價急漲，而當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，使消費者難以再追價，因此房價下修幅度較大。
郭翰認為，現階段房市為自用當道市場，剛需強勁的地區房價支撐性較強，修正幅度可能有限，但若是過去過度炒作或是供給量大的區域，房價下修空間可能較大。
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