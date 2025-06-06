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和碩股東會／中國大陸禁止稀土出口 總座喊心理苦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩6日舉行股東會，左至右為共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影
和碩6日舉行股東會，左至右為共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影

中國大陸官方今年4月對部分稀土金屬實施出口管制，以報復美國對中國大陸商品加徵關稅，影響電子業運作，對此，和碩（4938）共同執行長鄧國彥6日坦言，「這是過去兩三個月我的痛苦。」但和碩在與客戶變更設計，切換到不同來源的稀土供應後，現在已解決此事。

針對稀土問題，鄧國彥坦言，「這是過去兩三個月我的痛苦」，稀土這件事不是今天才發生，大陸禁止出口不只是美國，而是全世界都一樣。

鄧國彥指出，「大陸官方是禁止出口中重類稀土，而我們在過去兩三個月跟客人合作嘗試了很多替代方案，因為大部分客人都有這需求，在汽車領域還需要解決，但和碩業務不需要處理這塊，和碩主要是面對資通訊，透過變更設計解決」。

鄧國彥表示，經過變更設計，大部分資通訊客戶已經解決此事，切換到不同來源的稀土。他分析，蠻多產品需要用到磁鐵，本來使用中重類稀土，但現在變更設計，過去三個月都在做這件事。

稀土 和碩

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