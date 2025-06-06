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普鴻資訊營收／5月0.58億元年月雙增 成軍25年、未來可期

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
普鴻資訊董事長林群國。記者吳康瑋／攝影
普鴻資訊董事長林群國。記者吳康瑋／攝影

資服廠商普鴻資訊（6590）5日公布5月合併營收達0.58億元，月增15.8%、年增32%，合併前5個月營收達2.7億元，年增12.6%，整體表現優於市場預期，而今年適逢普鴻成立以來的第25年，普鴻也透露，團隊今年將更盛大的慶祝，而普鴻近年為因應資料外洩與駭客攻擊頻傳的資安新局勢，也已正式授權資褓儲存代理普鴻資料保護產品（ProTrust）全產品線，協助企業全面提升資料保護韌性與合規能力，發揮資安國造、台灣優先的品牌主場優勢，未來發展可期。

普鴻表示，資褓代理的資料保護平台（ProTrust），包含：透明資料庫加密（ProTDE）、資料去識別化（ProTKN）、企業金鑰管理（ProEKM）與檔案加密分持（ProCFS）等產品。皆搭配普鴻自主研發及台灣製造的亂碼化設備（HSM），不僅符合GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3等國際合規要求，更是政府、金融與醫療產業強化核心資料防護的關鍵利器。以展現普鴻對資安國造、台灣優先資訊安全的重視與保護客戶機敏資料的承諾。

普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，亦是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。資褓儲存為資料儲存服務的領導廠商，過往普鴻的客戶皆以金融客戶為主。金融以外的客戶，此次將透過資褓強大的經銷能力，一同引領客戶邁向更智慧、更安全、更具韌性的資料治理新時代，並共同開創可持續成長的嶄新未來。

事實上，隨著資訊爆炸的時代來臨，各銀行核心系統數位轉型也成當務之急，普鴻與子公司捷智商訊分別在支付應用、資安領域，以及監理科技方面，合力取得超過五成的市占，而普鴻不僅是國內金融業主要配合的資訊服務商，也是銀行端專屬的金融資訊服務產品供應業者，其業務範圍聚焦在金融支付、財金票交等專業領域，包括ATM領錢、跨行匯款在內，這些常見的金融服務背後，有超過五成的基礎系統都來自普鴻，而它的產品不僅打入國內的銀行市場，甚至連海外都有它的客戶，整體發展可期。

普鴻資訊董事長林群國。記者吳康瑋／攝影
普鴻資訊董事長林群國。記者吳康瑋／攝影

資安 營收 普鴻

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