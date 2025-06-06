大立光：手機鏡頭出貨逐月增，機器人視覺專案下半年點火助攻

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行股東會，執行長林恩平坦言，受美國關稅、匯率波動影響，光這兩點就讓下半年「沒有樂觀理由」，但因智慧手機新機出貨旺季進入倒數，6月、7月、8月拉貨動能逐月增強，預期7月出貨會比6月好、8月又較7月佳，第3季產能滿載。

大立光昨日公布5月營收32.38億元；累計前5月合併營收221.47億元，年增21%。林恩平指出，若依往年慣例，下半年會比上半年好，但最後仍需視客戶銷售好壞，他解釋，原因在於這個時期，許多客戶需求會建立在擔心拿不到貨的心態上下單，但客戶訂單的Forecast（預報）可能隨時改變。

針對匯率衝擊，林恩平解釋，大立光的現金部位以新台幣、美元各半，近期受匯率波動影響，美元匯損是無法避免，以近期單月來看，新台幣升值會影響約4%到5%毛利率。

展望今年智慧型手機展望，林恩平今日解釋鏡頭規格進展時指出，整體客戶針對手機鏡頭設計上，仍採不少高規格設計，唯「今年部分鏡頭規格開很高，但量不大」，他認為，客戶要開這麼高價格，代表某些需求如內對焦模組等，還是需要傳統光學來支持；至於摺疊手機趨勢，他表示，業界預估摺疊手機滲透率約20%至25%，今年需求確實比過去多。

林恩平說，截至目前觀之，「現在產能利用率是用到滿，第3季也是滿的」，至於客戶一度建議大立光海外生產，今日林恩平說，客戶後來並未再提此事。大立光第二座新廠將在下季（第3季）底完工，完工後將移入手機鏡頭和鍍膜設備。

公司也持續拓展非手機鏡頭領域如車用鏡頭、機器人鏡頭，林恩平指出，機器人視覺相關產品目前開的規格不高，若未來規格維持現況，對營收貢獻有限，且如果繼續開這樣的規格，「競爭者會非常多」，但公司已成功拿下多個機器人專案，且與不只一家客戶合作，預計今年底前，可開始出貨人形機器人視覺模組。

針對人工智慧（AI）領域，林恩平今透露，目前大立光工廠內的產線，也導入多個AI系統，主要用於工程分析、製程優化，提升精度與效率。