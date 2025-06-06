台積電延後熊本二廠動工 相關供應商先轉攻其他客戶
針對日本經產業大臣表示未接獲台積電延後熊本二廠動工興建一事，台積電供應商證實，早在上個月就接獲台積電延後時程通知，至於真正原因，供應商表示台積電不願透露。台積電董事長暨總裁魏哲家3日主持股東會後與媒體座談時被問及此事時，則表示確定已將原訂今年第1季動工的時程延，稍微延後些，他將時間改為「今年內」，原因是一熊完工廠造成當地交通壅塞。
魏哲並以他曾親自體驗，發現原本10-15分鐘的車程要拉長到近1小時，這已經讓當地居民開始感到不耐煩，因此台積電希望待當地政府改善交通後，才開始建第二廠。
魏哲家表示，台積電已與日本政府溝通，請求熊本當地政府先協助改善交通問題，如果在沒有交通改善前就先動工二廠，對當地政府、居民都不好，因此決定在交通未改善前，先遞延二廠計畫，這也有與客戶溝通過。
台積電熊本廠主要客戶為SONY及豐田集團的DENSO，魏哲家強調，儘管熊本二廠後，台積電仍會盡力與客戶合作，讓客戶在市場上具備良好的競爭力，且台積電的技術比客戶更先進，隨著畫素縮小，公司的晶圓製造技術也可協助客戶，並幫助其改善良率與降低成本。
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