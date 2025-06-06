和碩高層爆料 自家及華碩不少員工被輝達挖角
輝達（NVIDIA）台灣總部擬進駐北士科，對此，和碩（4938）共同執行長鄭光志6日透露，「其實輝達很多人是華碩（2357）、和碩過去的員工，文化相近，相信雙方合作會較親密。」
和碩今日舉行股東會，會後舉行記者會，接受媒體提問，回應輝達台灣總部擬進駐北士科，對公司設在北投的和碩會不會有加分效果。
對此，鄭光志表示，輝達台灣總部選址是國內大事，吸引各縣市首長積極爭取，和碩相信會跟輝達有更多緊密合作。
鄭光志透露，「其實輝達很多人是華碩、和碩過去的員工，文化相近，相信合作會較親密。」但最終和碩要展現自己實力最重要。
鄭光志認為，台灣人才在全球有目共睹，吸引很多外商來台設研發中心，這影響到本土公司，會有人才短缺問題。 但隨著AI蓬勃發展，有很多工具可以運用，來協助降低在某些一般性事務對人的依賴。
事實上，相比輝達台灣總部設在士林北市科，與總部在北投的和碩還有一些距離，反而和碩今年新設立的美國加州辦公室，就緊鄰輝達總部，距離反而更近。
針對輝達進駐北市科，華碩董事長施崇棠日前也表示，輝達總部搬到士林北士科這邊當然非常好、非常歡迎，大家可以進一步緊密的合作，「當然我們是希望他不要來挖我們的人。」要好好的跟他談，因為他吸引力太大了。
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