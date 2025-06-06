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金寶「3面向」力拚 ESG！總座陳威昌揭背後故事令人動容

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌、永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌、永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項ESG永續發展計劃，並攜手多家供應鏈夥伴組成「永續ESG夥伴聯盟」，以實際行動來幫助上下游夥伴，在ESG及企業社會責任等方面取得顯著成就。金寶總經理陳威昌近日接受媒體訪問時，除了分享公司在環境、社會及治理（ESG）方面的努力，也特別強調了「社會共榮」的重要性。他指出，金寶在落實社會責任的過程中，持續帶領員工參與各種活動，其中一環就是食農教育

金寶近年積極從「環境、社會、治理」三大面向切入，攜手在地多方合作推動各項ESG理念，而陳威昌分享，團隊目前除了已攜手總部所在的新北市深坑區在地的農會，共同合作推「食農教育體驗」，推廣友善耕作及社會共榮等方針，除此之外，金寶還有許多正在進行中的計劃，尤其是在食農教育方面。他還分享了集團在此領域的幾項尚未公開的合作。

陳威昌透露，金寶目前合作的案場除了位於新北市深坑區的茶園之外，在新竹地區也有一個案場，主要是由一位老師帶領一群學生來進行山坡地的開墾工作。而這位老師不僅種植農作物，還進行有機的雞隻飼養，並特別重視雞隻的飼料選擇及其排泄物的利用，強調可持續的農業實踐。

此外，陳威昌也向媒體分享了這一位與金寶合作多年的教師，其背後的感人故事：據悉，這名教師的妻子，過去曾經生了一場大病，甚至一度危及生命，而夫妻倆透過在山上的開墾工作，不僅改善了生活，更與土地建立了深厚的情感聯繫。如今，這位老師的家族全員，也全都參與到這項工作中，也是他們倆人對山林的反饋，而他妻子的康復，也是山林對他們付出所給予的回饋。

對此，陳威昌提到，金寶希望能夠在企業經營中投入更多心力，支持志工活動。他指出，集團內的許潮英基金會也在積極推動多項社會活動，並承諾將持續努力，為社會帶來更多正面的影響。他強調，這不僅是金寶在ESG方面的承諾，也反映出團隊對周遭環境、社會責任的重視，期待未來能夠為社會的可持續發展貢獻更多力量。

食農教育 金寶 ESG

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