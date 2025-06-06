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和碩美國 AI 伺服器工廠 預料將設在德州

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩6日舉行股東會，由董事長童子賢主持。記者吳凱中／攝影
和碩6日舉行股東會，由董事長童子賢主持。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）6日召開股東會，針對今年伺服器業務展望及美國設廠進度，和碩共同執行長鄭光志回應，電力及專業工程師是和碩決定美國本土設廠重要考量因素，該案已到最後評估階段，預計對外宣布將在這個月或下個月發生。以此推敲，市場猜測，和碩美國伺服器工廠將設在德州。

針對伺服器業務，鄭光志指出，和碩伺服器業務站的很穩，在今年輝達GTC及台北國際電腦展上都有看到成果，上游夥伴也為我們站台，證明和碩在相關領域有一席之地。

鄭光志表示，伺服器過去一兩年有少量出貨，在近年努力下，預計今年下半年會有較好的成績，和碩伺服器業務涵蓋L11、L10，甚至是L6，在這些部分都能看到一些成績。

針對北美設廠，鄭光志指出，和碩去年開始在北美地區設立伺服器產線，墨西哥廠伺服器產能預計在第3季正式量產，「而北美基地不只是墨西哥，也會擴展到美國境內，已在評估尾聲階段。」

目前電子五哥大多已在美國本土設立伺服器產能，不少工廠都集中在德州。對此，鄭光志分析，和碩在決定美國設廠方面，要評估的因素包含土地成本，此外，AI伺服器最重要的是電力，當然還有人力成本的考量，從這些因素出發來看，和碩會選擇以最快時間、合理成本取得電力的地方設廠。

鄭光志強調，電力及專業工程師是和碩決定美國本土設廠重要考量因素，該案已到最後評估階段，預計對外宣布將在這個月或下個月發生。

和碩2024年因全球景氣仍處於疲弱情勢，部分產品受終端需求疲軟影響，導致和碩去年營收降至1.13兆元，稅後純益169億元，每股純益（EPS）為6.34元；股東會通過配發現金股利4.5元，

美國 和碩 伺服器

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