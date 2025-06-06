和碩美國 AI 伺服器工廠 預料將設在德州
和碩（4938）6日召開股東會，針對今年伺服器業務展望及美國設廠進度，和碩共同執行長鄭光志回應，電力及專業工程師是和碩決定美國本土設廠重要考量因素，該案已到最後評估階段，預計對外宣布將在這個月或下個月發生。以此推敲，市場猜測，和碩美國伺服器工廠將設在德州。
針對伺服器業務，鄭光志指出，和碩伺服器業務站的很穩，在今年輝達GTC及台北國際電腦展上都有看到成果，上游夥伴也為我們站台，證明和碩在相關領域有一席之地。
鄭光志表示，伺服器過去一兩年有少量出貨，在近年努力下，預計今年下半年會有較好的成績，和碩伺服器業務涵蓋L11、L10，甚至是L6，在這些部分都能看到一些成績。
針對北美設廠，鄭光志指出，和碩去年開始在北美地區設立伺服器產線，墨西哥廠伺服器產能預計在第3季正式量產，「而北美基地不只是墨西哥，也會擴展到美國境內，已在評估尾聲階段。」
目前電子五哥大多已在美國本土設立伺服器產能，不少工廠都集中在德州。對此，鄭光志分析，和碩在決定美國設廠方面，要評估的因素包含土地成本，此外，AI伺服器最重要的是電力，當然還有人力成本的考量，從這些因素出發來看，和碩會選擇以最快時間、合理成本取得電力的地方設廠。
鄭光志強調，電力及專業工程師是和碩決定美國本土設廠重要考量因素，該案已到最後評估階段，預計對外宣布將在這個月或下個月發生。
和碩2024年因全球景氣仍處於疲弱情勢，部分產品受終端需求疲軟影響，導致和碩去年營收降至1.13兆元，稅後純益169億元，每股純益（EPS）為6.34元；股東會通過配發現金股利4.5元，
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言