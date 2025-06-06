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台積電延後建熊本二廠 日經產相：並無取得日本政府同意
針對台灣半導體大廠台積電在熊本縣的第二座晶圓廠延後開工一事，日本經濟產業大臣武藤容治於6日的內閣會議後對記者表示，日本政府未接獲因「交通狀況惡化」而延後開工的報告，也沒有「取得日本政府同意」的事實。
武藤坦言，台積電原先公布的今年第一季（1至3月）的開工計畫確實已延後，但據他了解，「是因為與相關人士的協調花費較多時間。投產期程及產能現在沒有改變」。針對當地的周邊道路等基礎設施，他表示，日本政府內閣府已有補助金給熊本縣，「我們將密切關注，確保投資與建廠順利進行。」三菱電機於上月底已宣布，將延後在熊本的功率半導體投資計畫。
台積電董事長暨執行長魏哲家在3日的公司股東大會指出，因當地交通惡化，原定於2025年第一季動工的第二座熊本晶圓廠將延至「2025年內」啟動建設。
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