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全球半導體產值今年4月續月增 全年估逾7,000億美元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國半導體產業協會（SIA）6日發布新聞稿宣布，2025年4月全球半導體產值為570億美元，比2025年3月的556億美元增長2.5%，比2024年4月的464億美元增長22.7%，為連續兩個月呈現月成長，每月產值由世界半導體貿易統計組織（WSTS）編制。SIA也引述WSTS發布的2025年春季全球半導體營收預測，該預測預計2025年全球年銷售額將增長11.2%，達到7009億美元。

SIA占美國半導體行業收入的99%，占非美國晶片公司的近三分之二。

SIA總裁兼執行長John Neuffer說：「4月份全球半導體產值在2025年首度連續月成長，全球市場在增加對美洲和亞太地區的銷售額的推動下繼續實現年增長。與此同時，新的WSTS預測在人工智慧、雲基礎設施和先進消費電子產品的需求的推動下，2025年全球市場將實現穩健增長。」

此外，SIA也引述WSTS發布的2025年春季全球半導體營收預測，該預測預計2025年全球年銷售額將增長11.2%，達到7009億美元。2026年，全球銷售額預計將達到7,607億美元。WSTS透過從大量全球半導體公司收集意見來對其半年度行業預測進行表格，這些公司提供準確和及時的半導體趨勢指標。

美國 晶片 半導體 人工智慧

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