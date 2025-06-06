新機拉貨動能！林恩平：8月以前拉貨動能月月高 下半年營運優於上半年

大立光（3008）董事長林恩平6日表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過，依客戶新機拉貨動能，看好6月優於5月、7月優於6月，8月優於7月表現。

林恩平在股東會後記者會，釋出上述展望，他進一步表示，6月屬於新機初期備料，從客戶預估來看，7月會比6月好，8月也會比7月好，第3季產能處於滿載，依往年營運表現，下半年會比上半年好，但最終還是要看客戶銷售表現。

手機規格進展方面，林恩平表示，今年部分鏡頭規格開很高，但量不大，代表某些需求還是需要傳統光學來解決，Metalens導入臉部辨識將成為主流，摺疊手機開案量也有增加。

針對近期新台幣匯率強升的壓力，林恩平表示，目前只能把現金跟美元各半，美元匯損不可避免，估計新台幣急升約影響單月毛利率約4%到5%。

另一方面，大立光新廠將於第3季底完工，完工後將移入手機及鍍膜設備，林恩平表示，由於鍍膜複雜度增加，將增加更多鍍膜設備，預計今年底完工，設備陸續移入。