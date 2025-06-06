輝達進駐北士科 李同榮：做1事可帶來三大長線效應
房市趨勢專家李同榮表示，輝達宣布海外總部落腳北士科，對北士科以及台灣AI科技產業都會產生巨大影響力，他建議政府重新定位社子島，從生態社子島改為AI社子島，結合AI北士科，將可產生三大長線效應。
一是安定台灣人心與購屋信心，第二，由北到南促進AI產業大升級，第三，帶動台灣邁向AI科技島新里程。
李同榮表示，各界最先期待社子島成為台北小曼哈頓，後來改為生態社子島，但依照台北市政府對社子島開發細部規劃，未來社子島與北士科產業鏈結合將強化，輝達進駐北士科所帶來的科技產業聚集效應，必將逐漸向社子島延伸。
他表示，社子島擁有得天獨厚的地理優勢，占地約300公頃，17公頃的產業聚落，若能重新定位發展，未來的AI社子島，不僅是創新與科技的中心，還將成為宜居的現代化社區，為居民創造更好的生活品質與更多的發展機會。
他表示，未來六年，捷運芝山站將有輕軌直接進入社子島，蘆洲與社子島又有蘆社大橋的規劃，加上四年後淡北快速道路完工通車，透過完善的交通路網，未來十年，社子島開發將與北士科形成互補共榮的AI產業雙引擎。
李同榮指出，AI北士科結合AI社子島，將成為台北市最具創造力與人文生態活力的科技園區，帶動數千名高端科技工程師與3萬5千人以上就業人口，如此一來，將可加大輝達長線效應，不僅帶動整個台北市及大台北地區的經濟發展，更可引領台灣進入AI科技島新里程。
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