輝達進駐北士科 李同榮：做1事可帶來三大長線效應

房市趨勢專家李同榮表示，輝達宣布海外總部落腳北士科，對北士科以及台灣AI科技產業都會產生巨大影響力，他建議政府重新定位社子島，從生態社子島改為AI社子島，結合AI北士科，將可產生三大長線效應。

一是安定台灣人心與購屋信心，第二，由北到南促進AI產業大升級，第三，帶動台灣邁向AI科技島新里程。

李同榮表示，各界最先期待社子島成為台北小曼哈頓，後來改為生態社子島，但依照台北市政府對社子島開發細部規劃，未來社子島與北士科產業鏈結合將強化，輝達進駐北士科所帶來的科技產業聚集效應，必將逐漸向社子島延伸。

他表示，社子島擁有得天獨厚的地理優勢，占地約300公頃，17公頃的產業聚落，若能重新定位發展，未來的AI社子島，不僅是創新與科技的中心，還將成為宜居的現代化社區，為居民創造更好的生活品質與更多的發展機會。

他表示，未來六年，捷運芝山站將有輕軌直接進入社子島，蘆洲與社子島又有蘆社大橋的規劃，加上四年後淡北快速道路完工通車，透過完善的交通路網，未來十年，社子島開發將與北士科形成互補共榮的AI產業雙引擎。