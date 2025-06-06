跌太多？高雄科學園區房價回漲！中科、台南還在跌

永慶房產集團發布2025年第1季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐，數據顯示，中科、南科台南園區房價持續下跌，但跌幅收斂，新竹園區則較上季上漲1%，高雄園區也季漲1.3%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，受政策衝擊下，2024年第4季房市交易降溫，屋主降價促成交，促動2024年第4季房價指數由漲轉跌，不過2025年第1季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，竹科、高雄園區指數季漲幅約在1%上下，房價盤整。

位於高雄的南部科學園區季漲1.3%，是三大園區中漲幅相對明顯的科學園區。郭翰分析，2024年第4季受政策影響衝擊，使高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價有較明顯的跌幅。

不過，高雄園區受益於台積電設廠的投資，區域內仍有剛性需求，帶動當地的經濟發展，房價經上一季大幅修正後，本季有買盤進場支撐，季漲幅為1.3%。

竹科2024年第4季受政策影響，單季跌幅達3%。然而，竹科因擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，且當地平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，房市具有強勁的支撐力道，房價經上一季修正後，本季由跌轉盤整，漲幅為1%。

台中科學園區本季房價指數小幅下修1.6%，且有收斂的現象。郭翰說明，中科從去年下半年開始，除了交易量萎縮外，因當地房屋供給量大，房價修正壓力也會較大，因此2024年第4季園區指數跌幅較深。

不過，台中科學園區仍受到不少購屋族群的青睞，隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步建設下，當地房市需求強勁，本季指數跌幅已從3.8%收斂至1.6%。

位於台南的南部科學園區2025年第1季季跌2.3%，跌幅較其他園區明顯。郭翰指出，近年來台南園區房價急漲，而當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，使消費者難以再追價，因此房價下修幅度較大。