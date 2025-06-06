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奇鋐股東會／沈慶行揭戰略：不赴美設廠 深耕越南確保 AI 散熱領先

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
奇鋐科技董事長沈慶行於股東會後受訪，記者籃珮禎攝影。圖／聯合報系資料照片
奇鋐科技董事長沈慶行於股東會後受訪，記者籃珮禎攝影。圖／聯合報系資料照片

散熱模組大廠奇鋐科技（3017）董事長沈慶行6日於股東會後受訪表示，公司目前不會在美國設立大規模生產基地。主要考量是當地高昂成本，客戶普遍不願承擔超過20%的額外溢價，且此溢價仍不足以彌補在美生產的巨大開銷。

他指出，客戶更重視「端到端」的總成本效益，因此奇鋐將優先擴大美國辦公室與研發資源，增設樣品打樣線。未來若客戶有明確需求並願承擔成本，公司才會進一步評估。

沈慶行強調，在「中國加一」策略下，越南已是奇鋐最重要的海外生產基地。公司已積極布局，不僅購地並申請建造許可，更已開工三棟新廠。

他透露，即使這些新廠全數建成，也僅能剛好滿足現有總需求，未來仍需擴產。奇鋐將持續觀察關稅政策變化，並做好隨時擴大產能的準備。

在稀土供應方面，沈慶行指出，受中國政策影響，對風扇（主要為釹鐵硼合金製成的永久磁鐵）和散熱器（錫膏）生產造成衝擊。但他強調，奇鋐因提前備貨，短期內供應無虞，尤其水冷產品錫膏已在越南保留，確保其供應不受影響。其他產品若遇瓶頸，將考慮替代方案或從中國補貨，但成本會上升。公司將持續補充庫存，並與客戶協調確保生產穩定。

談及市場優勢，沈慶行表示，奇鋐提供機箱、散熱器、風扇「三合一」的total thermal solution，能協助客戶進行架構設計。他強調奇鋐在越南擁有最大產能與彈性，能快速因應NVIDIA等大客戶在GB200、GB300等新產品上的換代需求，並具備備貨能力以應對原料波動。

沈慶行指出，2025年將是水冷的元年，明後年水冷相關產品數量將顯著成長，尤其受AI與ASIC應用帶動。他重申，奇鋐在AI產品價格與毛利率策略上，將以品質與可靠性為優先，維持合理毛利率，而非削價競爭，以確保獲利並理性擴展市場。

越南 奇鋐

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