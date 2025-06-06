影／德商與大立光訴訟 林恩平：相信員工不會故意侵權

國內知名光學、光電設備製造商大立光今天召開股東會，董事長林恩平在會後受訪時表示，對方在第一次寄信就說要透過媒體及外交手段拿錢，不想循司法管道解決。每年只要大立光開股東會，他們就會發訊息，完全沒辦法防範。對方試圖用輿論手段造成官司上對大立光的不利，對此林恩平表示，他沒有那一條神經，所以影響不到他。

林恩平說，訴訟的過程就交給司法處理，他很相信他的員工不會也沒有道理做出侵權行為，就算有做也是誤用。沒有人會笨到故意去從事侵權行為。