仁寶「自動化」起點！高管揭「最終目標」：完全無須人工

代工大廠仁寶（2324）技術處長徐進良5日出席「2025 GraserTECHTALKS」研討會，並以「效率倍增關鍵：Cadence 自動化流程實務分享」為題登台開講，同時他也揭曉，仁寶於數位化應用系統的整體發展。事實上，該公司自2002年起逐步導入自動化的數位化系統，並在2022年引進了專業知識工作者以促進資料結構及應用整合。而主要的功能大多都集中於改善設計資料的管理與檢核，提升工作效率及準確性。

徐進良指出，早期的數位化系統重點在於零件管理，通過導入CAMP軟體及內部系統整合，實現自動化。隨後，公司於2020年導入了RTBS系統，強化設計資料的統一性，讓不同部門之間的資料流動性變得更加順暢。

徐進良表示，RTBS系統具備檢測功能，能自動檢查設計資料是否符合內部標準，若發現不合規則的情況，系統會提示並要求修正。這種資訊流通的方式大幅降低了資料錯誤的風險，並提升了整體工作的透明度，讓管理者能更輕易掌握專案進度。

此外，徐進良也分享，「資料交換」在企業營運時，其實也佔有舉足輕重的重要性，事實上仁寶自身已透過採納最新的資訊平台，來實現數據自動化處理，並進一步推動整個集團邁向全面數位化，他坦言，數位化轉型不僅可以提升工作效率，還能改善各部門間的協作，使得整體的運作流程得以更為流暢、準確與透明。