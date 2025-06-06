大立光現金股利創新高，董座林恩平：德商官司不影響產線

光學鏡頭龍頭廠大立光今（6）日舉行股東會，由董事長林恩平親自主持，會中順利通過全年配發97.5元現金股利，創下歷史新高，並順利改選6席董事及3席獨董。會上一名股東關切大立光與德商訴訟進度，林恩平回應，訴訟不會影響產線，現在已經進入司法程序，最後看司法判決。

台中地院去年5月31日首度開庭審理德商MVTec控告大立光侵權案。該德商控訴大立光涉嫌盜用公司軟體，台中地檢署依據違反著作權法起訴大立光黃姓總處長等10名高層。德商負責人去年還特地挑開庭當日，人在法院外積極接受媒體採訪。

去年林恩平就在股東會上無奈指出，當初這家德廠找上大立光詢問軟體侵權爭議時，即表明將透過外交、媒體手段，「要拿錢解決侵權問題」、「走司法以外的路徑，想多拿不該拿的部分」，儘管公司始終積極與該德商協商，期間更有司法單位安排正式調解，大立光也積極參與，德商卻逕自終止協商，緊接著就開始連上媒體爆料、散播不實內容，更有不明人士多次以黑函威脅，他個人及公司更多次收到德商恐嚇信。

今年該德商故技重施，在大立光股東會前夕，再度透過同一家媒體爆料指稱大立光「要求官司確定前續用德商軟體，還稱若停用該軟體將招致大立光產線機台停擺、生產延誤無法按期供貨，營運成果和商譽將化為烏有，但遭智財法院狠打臉」。

但大立光昨晚發布重大訊息說明原委，強調：該德商或媒體所稱之違法軟體，並非本次法院裁定之標的或範圍；且法院也認定，德商對於本公司繼續使用合法購買之軟體「並無意見」。

林恩平今日表示，「目前就是走司法程序，司法怎麼判，我們怎麼接受，不會影響產線」。

大立光重訊聲明指出，「德商發律師函要求本公司停止使用合法購買之軟體，為維護權益，本公司遂向法院就合法購買軟體之部份聲請定暫時狀態處分，禁止德商繼續騷擾本公司。然因德商當庭向法官表示對本公司先前合法購買之軟體當然可以獲得授權使用，法院也認定德商對於本公司繼續使用合法購買之軟體並無意見，遂裁定無保全必要而駁回本公司聲請。

因此，針對還有媒體用「法院打臉」等用語，大立光表示，「部分媒體報導內容與事實不符，標題亦有誇大誤導；德商或媒體所稱之違法軟體，並非本次法院裁定之標的或範圍，特此澄清。公司生產營運正常，對財務及業務均未造成影響」。