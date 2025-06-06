大立光股東會／全面改選董事 林恩平：未來擬增設女性董事

大立光（3008）6日召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董，依選舉結果，六席董事席次不變，三席獨立董事異動，分別為前明通化學製藥董事長張光道、前台新證券副總經理李淑憫、前大立光副總經理林進芳，這次改選是首度有非大立光前員工的外部董事進入董事會。

此次改選六席董事分別為茂鈺紀念股份有限公司兩席法人代表林恩平、林恩舟，自然人梁忠仁、謝銘原、黃有執、陳俊明，維持四大家族結構不變。大立光會中同時通過去年度合計配發97.5元現金股利。

大立光今年5月營收32.38億元，月減25%，年減7%，為2023年6月以來低點，大立光預期，6月拉貨動能較5月好一些，這是連兩個月下滑後，重返成長，外界預期，iPhone新機備貨潮將是一大動能。